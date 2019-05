Sconto di pena per Domenico Diele | 5 anni per l’attore di 1992 accusato di omicidio

Investì e uccise una donna : Sconto di pena per l'attore Diele : Sconto di pena in Appello per l'attore Domenico Diele. La Corte di Appello di Salerno ha condannato il 33enne, accusato di omicidio stradale, alla pena di 5 anni e 10 mesi. In primo grado,...

Sconto di pena per l'attore Domenico Diele : 5 anni e 10 mesi la condanna in appello : Da 7 anni e 8 mesi a 5 e 10 mesi. Sconto di pena in appello per l’attore Domenico Diele, condannato lo scorso 11 giugno per omicidio stradale.La Corte, entro 90 giorni, depositerà le motivazioni. Diele, al termine del giudizio abbreviato conclusosi l′11 giugno dello scorso anno, era stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale.Anche per i giudici della Corte di appello di Salerno, Diele è ...

Polverino chiede lo Sconto di pena! Condannato a 14 anni per aver massacrato a martellate una donna : I legali di Piter Polverino, l'uomo che nel 2016 ha ucciso la 39enne Katia Dell'Omarino a Sansepolcro (Arezzo), hanno impugnato la sentenza di condanna a 14 anni, chiedendo che la pena venga alleggerita perché non sussisterebbe l'aggravante della minorata difesa. Condannato a 16 anni in primo grado, poi ridotti a 14 in appello, oggi Piter Polverini, l'uomo che nel 2016 ha ucciso a martellate la 39enne Katia Dell'Ormarino, ricorre in Cassazione ...

Cesare Battisti vuole lo Sconto della pena : Cesare Battisti chiede uno sconto di pena. La difesa dell'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) definitivamente condannato all’ergastolo per quattro omicidi, avvenuti durante gli anni di piombo, ha chiesto una riduzione della pena, dal carcere a vita a 20 anni. Cesare Battisti: 'Non potevo parlare, mi avrebbero ucciso' Cesare Battisti ieri ha ammesso le proprie ...

Cesare Battisti - il legale : "Non è stato espulso - serve Sconto di pena" : Aurora Vigne È sul tema della procedura in seguito alla quale Battisti è stato riportato in Italia che si affrontano accusa e difesa davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il terrorista potrebbe ancora ottenere uno sconto della pena Cesare Battisti potrebbe ottenere uno sconto della pena e scampare all'ergastolo. C'è stato un duro botta e risposta questa mattina tra accusa e difesa davanti alla prima ...

Omicidio Vannini - ricorsi in Cassazione per chiedere lo Sconto della pena : L'avvocato della famiglia Ciontoli ha presentato due ricorsi per ridurre le pene pronunciate in appello al processo per la...