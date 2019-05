Negozi aperti 2 giugno 2019 | aperture e chiusure per regione e città

termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2019)perQuest’anno la festa della Repubblica del 2cade di domenica. Brutta notizia per chi sperava in un nuovo ponte pre-estivo (meteo permettendo) o in un giorno feriale trasformato in festivo. In molti si domandano però cosa fare in questa giornata, con un occhio alle previsioni del tempo e un altro alla propria agenda. Fare un giro in, ad esempio, sembra essere un’opzione percorribile, magari andare a fare shopping, acquistare vestiti e altri beni per la vacanza (si spera) imminente. Ma il 2, per l’appunto, non è una domenica come le altre, e c’è il rischio che alcunisiano chiusi. Andiamo quindi a tracciare una guida orientativa alledeipreviste per questa domenica. 2: irestano? Non c’è nulla di cui preoccuparsi per chi vuole ...

unfioredicielo : Stasera nel mio paese c'è la Notte Bianca, ci sono tantissime attività nel centro storico e tutti i negozi aperti.… - MENUETTOit : #Food e #Music: Nardò, eventi e negozi aperti fino a tardi per la Notte bianca del Commercio - CandelliAngelo : NEGOZI APERTI A TARANTO DOMENICA 9 GIUGNO -