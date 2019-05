L’Inter dà il benvenuto a Conte con un video E lui | io ci sono

ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019) Antonioè il nuovo allenatore dell'Inter. E con l'ufficialità è arrivato anche un trailer dial tecnico pugliese lanciato sui canali social dell'Inter. Nelemozionale si vede l'arrivo dia Milano e si sente la sua voce: "Finalmente si ricomincia", dice nel. "Un club che non è da tutti e i tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché condividiamo lo stesso coraggio, la stessa ambizione, la fame e la determinazione". "Io ciInter", concludenelrealizzato dal suo nuovo club che si conclude con il cartello "Welcome Antonio".Poi c'è un comunicato sul sito della società calcistica in cui viene ufficializzata la nomina del nuovo allenatore che prende il pisto di Luciano Spalletti. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita,entusiasta - dice-. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e ...

