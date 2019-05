Il Barcellona dal 1 luglio eserciterà la clausola per Griezmann

Dalla Spagna - Don Balon : la Juventus sarebbe interessata a Dembelé del Barcellona : In attesa di definire il tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli arrivi però potrebbero passare da cessioni pesanti, in quanto secondo il Sole 24 Ore, l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno dovrebbe registrare per la Juventus una perdita fra i 50 e i 60 milioni di euro. Le indiscrezioni ...

Valverde sempre più lontano dal Barcellona : e spunta… Allegri : Da tempo si vocifera di un suo possibile addio, provocato dall’eliminazione in Champions prima e dalla sconfitta in finale di Copa del Rey poi. Ernesto Valverde è sempre più lontano dal Barcellona. E dalla Spagna lanciano un’indiscrezione: il successore potrebbe essere Massimiliano Allegri. E’ quanto si legge dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ secondo cui l’allenatore livornese sarebbe in corsa con il ...

Barcellona - commozione cerebrale per Semedo - notte in ospedale [DETTAGLI] : Il difensore Nelson Semedo si è aggiunto alla lunga lista di infortunati del Barcellona, a sei giorni dalla finale della Coppa del Re contro il Valencia. Il terzino portoghese si è procurato una commozione cerebrale durante il 2-2 del Barcellona contro l’Eibar e si unisce a Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele e Kevin-Prince Boateng nel gruppo di giocatori in dubbio per la finale di Siviglia. Semedo ...

Formula 1 - l’ex Rivola sorpreso in negativo dalla Ferrari : “il Gp di Barcellona è stato un brutto risveglio - ma…” : L’ex responsabile della FDA ha parlato della stagione della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sull’andamento del Mondiale Ha lasciato la Ferrari la scorsa stagione per trasferirsi all’Aprilia, abbandonando la Formula 1 per la MotoGp. Massimo Rivola non smette però di seguire il suo ex team, auspicando una pronta ripresa dopo un avvio di stagione alquanto deficitario. photo4/Lapresse Interrogato da Sky Sport, ...

Dopo De Jong anche De Ligt ad un passo dal Barcellona! : Matthijs De Ligt sembra essere vicinissimo all’approdo al Barcellona, seguendo le orme del compagno di squadra all’Ajax Il difensore centrale dell’Ajax Matthijs De Ligt si trasferirà al Barcellona al termine di questa stagione. Lo annuncia Radio Catalunya secondo cui l’ufficialità per il passaggio del 19enne olandese in blaugrana verrà data domani, quando i lancieri festeggeranno la conquista del campionato olandese ...

Formula 1 – Seb - sei davvero un signore! Il gesto di Vettel a Barcellona è da applausi : scende dalla sua auto e… [VIDEO] : Sebastian Vettel sorprendete: il gesto del tedesco della Ferrari dopo la prima giornata sul circuito di Barcellona è da applausi E’ iniziato il weekend di gara di Barcellona: i piloti della Formula 1 sono tutti al Montmelò per il Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019. Dopo quattro doppiette consecutive Mercedes, la Ferrari è motivatissima a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi rivali e dimostrare una volta ...

Le Parisien : «Barcellona ad un passo dal colpo Griezmann : c'è già l'accordo» : TORINO - Dopo la vittoria del campionato spagnolo e l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Liverpool, il Barcellona sarà impegnato nella finale di Coppa del Re contro il Valencia ...

F1 - Bottas avvisa da Barcellona : "Ferrari non così lontana dalla Mercedes" : ... che lo ha portato a diventare un autorevole pretendente al titolo dopo anni da semplice gregario di Hamilton : "Ci sono tanti fattori in questo sport che possono influenzare le prestazioni. ...

Calciomercato Barcellona - dalla Spagna : non solo De Jong. Rakitic e Coutinho a rischio : Non c'è solo il futuro di Ernesto Valverde sul tavolo del Barcellona , fresco di eliminazione dalla corsa alla finale di Champions League dopo la clamorosa rimonta incassata ad Anfield Road. In attesa ...

A 25 anni dalla morte di Senna - una statua a Barcellona : L'artista britannico Paul Oz ha realizzato a Barcellona una statua in bronzo raffigurante il brasiliano Ayrton Senna, a 25 anni dalla morte del pilota di Formula 1. Il campione è morto in un incidente al GP di San Marino sul circuito di Imola il 1 maggio 1994 a 34 anni.

Champions League - Barcellona eliminato dal Liverpool - il Presidente Bartomeu scrive ai tifosi : 'sto male' : Bartomeu chiede scusa ai tifosi del Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions: le parole del Presidente dei blaugrana dopo il clamoroso ko contro il Liverpool La clamorosa 'remuntada' del ...

Champions League – Barcellona eliminato dal Liverpool - il Presidente Bartomeu scrive ai tifosi : “sto male” : Bartomeu chiede scusa ai tifosi del Barcellona dopo l’eliminazione dalla Champions: le parole del Presidente dei blaugrana dopo il clamoroso ko contro il Liverpool La clamorosa ‘remuntada’ del Liverpool e la finale di Champions sfumata ad Anfield è stata commentata dal Presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu che si è voluto scusare coi tifosi blaugrana per quanto accaduto ieri sera nella semifinale di ritorno di ...

Champions League – Impresa Liverpool - Batistuta esaltato dalla rimonta sul Barcellona : “ecco cosa mi ha commosso” : Batistuta e la rimonta del Liverpool sul Barcellona: le parole dell’ex Roma e Fiorentina “La rimonta del Liverpool è stata incredibile, con differenze tecniche e fisiche che mi hanno commosso. Nonostante le assenze importanti e un avversario come il Barcellona, la mentalità vincente li ha trasformati in leoni“. E’ il commento affidato ai social all’Impresa dei reds che hanno ribaltato lo 0-3 dell’andata ...

Liverpool-Barcellona - le altre grandi rimonte europee dei Reds : dall'Auxerre a Istanbul : stata la più grande notte di sempre ad Anfield", e se a dirlo è Jamie Carragher allora c'è da credergli. Una partita leggendaria: l'impossibile che diventa realtà, perché in quello stadio, e davanti a ...