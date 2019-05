Brooke Shields non è solo un' icona Anni Ottanta

gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019), indimenticabile naufraga del film “Laguna blu” il 31 maggio compie 54portati meravigliosamente e vissuti quasi tutti in scena, da stella fin dal principio. Per poci si può parlare di una carriera folgorante come per lei.è nata a New York il 31 maggio del 1965 in una famiglia benestante. La madre, Teri, attrice, ne diventa la manager quasi subito. Per esempio, al momento del battesimo, quando il pastore le fa notare che non esistono sante chiamate, lei risolve suggerendo di girare la parola Christo al femminile, aggiungendola come secondo nome per la figlia. È così cheall'anagrafe diventaChrista. Sotto i riflettori già a 11 mesi per alcuni spot, a 14è un astro nascente nella moda, comparendo sulle cover di Vogue e Cosmopolitan. Ma è nel 1978 che arriva il successo, con un ruolo molto scomodo: quello ...

