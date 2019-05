Terminate le visite mediche per Di Lorenzo | svelate anche le cifre dell’affare | i dettagli

forzazzurri

(Di giovedì 30 maggio 2019) Alfredo Pedullà, dal suo blog ha rivelato la giornata del neo acquisto del Napoli, Di. “Sonoledi Giovanni Diche si accaserá al Napoli. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, dopo che il laterale classe ’93 firmerà il contratto quinquennale che gli permetterà di iniziare questa nuova avventura. I controlli medici a Villa Stuart sono iniziati stamattina e si sono conclusi intorno alle 17 dopo due sessioni. Confermate le: 9 milioni più 500 mila euro in caso di qualificazione in Champions League. Leggi: ANSA – Clamorosa mossa di Sarri vuole la Juve! Incontro dell’ag. con il Chelsea per rescindere il contratto Sarri-Lichtsteiner, il labiale non lascia scampo: svelato il futuro del tecnico – VIDEO Parla mister Ancelotti: “Di Napoli amo il clima, la socialità che ha la gente. Non sono un padre autoritario. Su ...

Noovyis : Un nuovo post (Di Lorenzo-Napoli, terminate le visite a Villa Stuart. La foto) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - Napolisport : Calciomercato: Terminate le visite mediche, domani la firma ufficiale di Di Lorenzo - filippo898 : RT @calciomercatoit: ??#Napoli, terminate le visite mediche di #DiLorenzo. Il laterale lascia Villa Stuart?? via @CiroTroise -