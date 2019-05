Luigi Di Maio confermato capo politico di M5S con l' 80% dei voti

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dopo una lunga giornata di voto online, i sostenitori del Movimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: con l'80% deia favore,Dicontinuerà ad essere ildi M5S. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier con un post su Facebook:Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come. Con 56.127e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle. Ed è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica.Nel comunicare i risultati della consultazione online, Dihache verrà presto avviata una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle che permetterà a "questo governo di realizzare quella idea di Paese che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni con ...

