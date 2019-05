Leonardo | ucciso a Novara dal ' patrigno' Il fratello ' per me è morto | deve pagare'

Piccolo Leonardo ucciso a Novara! Il suo carnefice tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio. Nicolas Musi, il 23enne accusato di aver ucciso Leonardo Russo, il bimbo di 20 mesi, picchiato a morte in un appartamento di Novara, ha cercato di impiccarsi in carcere. Aveva annodato una striscia della propria cella e si era stretto l'altra estremità attorno al collo, ma alcuni agenti della polizia penitenziaria hanno evitato il peggio, intervenendo immediatamente.-- Musi si trovava in carcere da venerdì, quando la ...

Il piccolo Leonardo ucciso a Novara! Il compagno della madre tenta suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio in carcere Nicholas Musi, l'uomo di 23 anni arrestato nei giorni scorsi per la morte violenta del figlio della compagna, il piccolo Leonardo di appena 20 mesi, morto a causa delle percosse subite nella casa di famiglia nel quartiere Sant’Agapio di Novara. A comunicarlo è l'Osapp, l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. L'episodio risale alla notte tra lunedì e martedì, vale a dire poche ore prima del ...

Novara - dolore ai funerali del piccolo Leonardo ucciso di botte. La nonna : «Sei un martire» : Novara - Disperazione e dolore ai funerali del piccolo Leonardo Russo, il bambino ucciso a Novara. Folla e grande commozione in Duomo per l'ultimo saluto a Leonardo, il bimbo di 20 mesi...

Chiedeva soltanto di vivere! Bimbo di 2 anni ucciso a Novara - oggi i funerali di Leonardo : Lutto cittadino a Novara, dove oggi si sono volti i funerali di Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni ucciso di botte nel quartiere Sant'Agapio. Per il delitto sono finiti in carcere la mamma, Gaia, e il compagno di lei, Nicolas. Presenti decine di cittadini alle esequie. Il Vescovo Brambilla: "Una vita appena sbocciata bussava alla porta del mondo per avere una casa e invece ha trovato miseria e violenza umana".

Ero davvero io il cattivo? Parla il papà del piccolo Leonardo - ucciso di botte a 2 anni : Mouez Ajouli, papà di Leonardo Russo, il bimbo di 2 anni ucciso di botte a Novara, Parla per la prima volta dall'omicidio del figlio, per cui sono stati arrestati la madre del piccolo e il suo compagno: "Mi stanno tutti tenendo fuori da questa storia e io soffro tantissimo. Mi vengono in mente tutte le cose che facevamo assieme, quando giocavamo, quando uscivamo assieme. Gli volevo un bene pazzesco". Non si da pace Mouez Ajouli, il padre ...

Il piccolo Leonardo ucciso a calci e pugni! I genitori finiscono in manette : Il piccolo Leonardo sarebbe stato ucciso dai due genitori: avrebbero colpito il bimbo di due anni provocando una emorragia che l'ha portato alla morte. Leonardo è stato picchiato e ucciso a botte. A soli due anni il piccolo bimbo è morto per la furia omicida dei due genitori. Il piccolo deceduto all'arrivo all'ospedale di Novara sarebbe stato ucciso proprio dalla madre e dal compagno. --Gaia Russo, 22 anni, e Nicholas Musi, 23 anni sono ...