Inter | Conte avrebbe deciso | la prima mossa sarebbe il no a Icardi

Spalletti non è più il tecnico dell’Inter : per Conte contratto di 3 anni da 9 milioni : Il calcio moderno è anche questo. Fino a qualche tempo addietro era impossibile anche solo immaginare lo “juventino” Antonio Conte

Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter - ora tocca a Conte : È finita davvero. Il matrimonio tra l’Inter e Luciano Spalletti, il tecnico che per due anni di seguito ha portato i nerazzurri in Champions League, è ufficialmente terminato. L’annuncio della separazione è arrivato alle 10.30 attraverso i canali social del club. «FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di a...

Inter - ora l’esonero di Spalletti è ufficiale. Tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte : Il caso Icardi, l’eliminazione dall’Europa e dalla Coppa Italia, poi il quarto posto acciuffato all’ultima giornata per la seconda stagione consecutiva. Finisce così l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter: la decisione non è una sorpresa ma la società ha aspettato qualche giorno, dopo la morte del fratello, per comunicare al tecnico la scelta e diramare una nota ufficiale. Il club ...

Inter - Steven Zhang saluta Spalletti : "Sarai sempre il mio allenatore". Ma ora arriva Conte : "Un allenatore, un insegnante, un amico". Su Instagram il presidente Steven Zhang saluta così Luciano Spalletti, con commozione", pochi minuti dopo l'addio ufficiale all'Inter. "Hai sempre dato il massimo, sotto la pioggia o sotto il sole. Questi 2 anni di avventura significano molto per l'Inter e

Veleni nello spogliatoio e pose sexy - capolinea Icardi : Conte lo taglia fuori dalla nuova Inter : Maurito non fa più parte del progetto Inter, Conte lo ha tagliato fuori e adesso c’è da sciogliere il nodo sul suo futuro Mauro Icardi e l’Inter, una storia che non può continuare. Rapporto ossidato e impossibile da recuperare, colpa dei comportamenti tenuti dall’argentino nel corso dell’ultima stagione. Spada/LaPresse Veleni, accuse social e pose sexy su Instagram insieme alla moglie-agente Wanda Nara, personaggio ...

Inter-Spalletti addio. Ecco Conte Icardi via. Edin Dzeko in arrivo : I nerazzurri e l'allenatore si separano dopo due anni e due qualificazioni Champions. Domani l'annuncio di Antonio Conte Segui su affaritaliani.it

Antonio Conte vorrebbe all'Inter Paulo Dybala : In attesa di definire e ufficializzare i tecnici per la prossima stagione, Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in possibili trattative di mercato. Il tecnico Antonio Conte, che secondo molte indiscrezioni è dato quasi per certo all'Inter, vorrebbe ben cinque giocatori per cercare di arricchire la qualità della rosa interista. I giocatori che il tecnico leccese avrebbe chiesto sono Edin Dzeko, punta della Roma che dovrebbe lasciare la ...

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Inter - Conte batte subito i pugni : via Icardi! : Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima stagione è stata altalenante in casa Inter ma i nerazzurri hanno conquistato la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. La prima mossa è stata veramente importante, Conte in panchina rappresenta una garanzia e l’ex Ct della Nazionale ha deciso subito di battere i pugni sul tavolo. La prima richiesta è chiarissima: via Icardi. ...

Gazzetta : Nell’Inter di Conte non c’è posto per Icardi : Icardi sei fuori! Titola a lettere cubitali la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte sulla panchina neroazzurra significa inevitabilmente la partenza di Mauro. Conte non vuole cominciare la stagione avendo ancora nello spogliatoio il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi Appena arrivato all’Inter, ...

Conte a Milano - già pronto per l’Inter : Antonio Conte e' a Milano, la sua avventura all'Inter puo' cominciare. Manca solo l'ufficialita' delle firme sui contratti, che dovrebbe arrivare a breve, ma Conte lavora già da allenatore nerazzurro. Il tecnico e' stato infatti visto ieri in sede, immortalato in una foto insieme ai dipendenti del settore comunicazione nel cortile interno (immagine svelata dalla Gazzetta dello Sport), a dimostrazione che le operazioni per l'arrivo di Conte sono ...

Inter - Conte avrebbe parlato con Handanovic : anche Icardi chiede un colloquio : Mancano solo i crismi dell'ufficialità, che potrebbero arrivare da un momento all'altro, ma Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea firmerà un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Suning, dunque, ha deciso di appoggiare il progetto dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che stava lavorando a questa operazione da mesi. Non è un caso, infatti, che a fine ...

Di Maio all’assemblea : “Sì a riforme Interne - ma prima fiducia. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...