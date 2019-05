Elisa Isoardi e Matteo Salvini | la premonizione di Solange | Nel loro

Striscia la notizia - Elisa Isoardi ai raggi X : "Cosa nasconde il suo corpo" - il tg satirico scatenato : Stavolta Striscia la notizia nella rubrica Fatti e rifatti prende di mira Elisa Isoardi. La bella conduttrice della Prova del cuoco, ex fidanzata del vicepremier Salvini, viene mostrata in diverse fasi della carriera. Secondo gli esperti del tg satirico di Antonio Ricci sono diversi i punti sospetti

Elisa Isoardi a La prova del cuoco : “Ci sono stati dei momenti no…” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi confessa: “Siamo una famiglia. Ci siamo aiutati tanto” Mancano solo due puntate alle fine di questa edizione de La prova del cuoco. Il cooking show di Rai1 condotto da Elisa Isoardi, com’è noto da tempo, finirà infatti dopodomani, motivo per il quale già da giorni la padrona di casa sta tirando le somme di questa annata sicuramente non facile, ma ricca di soddisfazioni. E nella puntata di oggi ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi ringrazia Ballando : “Che share!” : Elisa Isoardi ringrazia Milly Carlucci a La prova del cuoco: “Mi avete seguita a Ballando con le stelle?” Ha aperto Ballando la puntata de La prova del cuoco di oggi Elisa Isoardi, reduce dalla sua partecipazione come ballerina per una notte al fortunato show danzerino del sabato sera di Rai1, condotto da Milly Carlucci. Ed è proprio la collega che ha voluto ringraziare in apertura dell’appuntamento odierno de La prova del ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi alla riscossa : l'intesa con Rita Dalla Chiesa - botto di share? : Il sito TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione anticipa in anteprima i nomi dei giudici che andranno a giudicare le ricette proposte dai concorrenti della prova del cuoco. Ecco la scaletta: lunedì 27 maggio Alessandro Greco e Beatrice Bocci; martedì 28 maggio Edoardo Respelli;

A Ballando con le stelle Elisa Isoardi balla un sexy charleston : Il charleston di Elisa Isoardi, "Ballerina per una notte", sulle note di "Get Lucky". L'ormai ex fidanzata del Vicepremier Matteo Salvini è apparsa in studio in splendida forma fisica e ha eseguito uno sfrenato e sexy charleston, insieme al maestro di ballo Samuel Peron. La conduttrice de "La prova del cuoco" è quindi diventata ballerina per una notte, esibendosi in una coreografia mozzafiato sulle note di Get Lucky.

Elisa Isoardi discriminata dalla Rai : soldi - il pazzesco confronto con Fabio Fazio : È più bella di Fabio Fazio, e ci mancherebbe, ma è anche brava (almeno) uguale, popolare uguale, con uno share televisivo uguale, con un' immagine "porta accanto" uguale. Non sappiamo quanto Fazio sia bravo ai fornelli, ma scommettiamo che è meglio lei; per il resto, Elisa Isoardi, che conduce il ma

Ballando contro Amici : Milly si gioca l’ultima sfida con Nino Frassica - Flavio Insinna - Nathalie Guetta ed Elisa Isoardi : Maria De Filippi - Milly Carlucci La ‘guerra’ tra Ballando con le Stelle e Amici arriva all’ultima ‘battaglia’ della stagione. Dopo il testa a testa di ieri sera con Ciao Darwin, Milly Carlucci torna dopo due settimane nel sabato di Rai 1 (la scorsa settimana c’era l’Eurovision Song Contest) e sfida la finale del talent di Maria De Filippi. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni semifinale di sabato ...