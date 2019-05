Brindisi | a 96 anni chiama i carabinieri | “Mi serve aiuto” | ma voleva solo un po’ di

Brindisi - tre anni di sorveglianza speciale alla presunta veggente Paola Catanzaro : La seconda sezione del Tribunale penale di Lecce ha disposto una misura di sorveglianza speciale nei confronti dell'ex presunta veggente Brindisina Paola Catanzaro e di suo marito, Francesco Rizzo. Nei confronti di entrambi è in corso di svolgimento un processo a Brindisi che dovrà far luce sulle presunte truffe poste in essere dalla donna. Ricordiamo che la Catanzaro è balzata agli onori della cronaca alla fine degli anni '90, quando in tutta ...