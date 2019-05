affaritaliani

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Tim dice sì a F2i su. Secondo i rumors mancherebbero alcuni dettagli finali e le firme, per i quali potrebbe volerci ancora una settimana di tempo o forse due, ma l’accordo sarebbe stato raggiunto. Il fondo infrastrutturale ha valutato fin dall'inizio 240il 100% della società che controlla i multiplex. L'ok all'operazione si dovrebbe tradurre per Tim in undi 168Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Sì a F2i, su Persidera è fattaPer Tim incasso da 168 milioni - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Tim-Persidera, è fatta. Sì a F2i. Rumors - Affaritaliani : Tim-Persidera, è fatta. Sì a F2i. Rumors -