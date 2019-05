Palermo | frate condannato a 6 anni e 10 mesi Praticava esorcismi a luci rosse

Palermo - abusi durante gli esorcismi : frate condannato a sei anni e dieci mesi : Per lungo tempo avrebbe approfittato del suo ruolo di frate e dello stato di prostrazione mentale delle fedeli che si rivolgevano e lui e, con la scusa di liberarle dal demonio in presunti riti di esorcismo, abusava sessualmente di loro palpeggiandole nelle parti intime. Per questo motivo Padre Salvatore Anello, frate cappuccino palermitano, è stato condannato oggi dalla seconda sezione del tribunale di Palermo a sei anni e dieci mesi di ...