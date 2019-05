Kit Harington di “Game of Thrones” è entrato in rehab

Jon Snow finisce in rehab. Per l'attore Kit Harington problemi di stress e di alcol : Jon Snow di “Game of Thrones” finisce in rehab. Non è un ulteriore risvolto della trama della serie tv, ma realtà: l’attore Kit Harington è in riabilitazione per risolvere problemi di stress e abuso di alcool da circa un mese. Lo riporta il Daily Mail.Prima che andasse in onda l’ultima puntata della serie HBO, Harington ha deciso di entrare in una lussuosa clinica di riabilitazione nel Connecticut, la ...

Game of Thrones - Kit Harington entra in clinica per problemi personali : (foto: Getty Images) L’avventura di Game of Thrones è giunta al termine appena una settimana fa ma ancora sono numerosi i segni che questa serie divenuta culto ha lasciato sulle persone. Lo sanno bene anche gli attori protagonisti che hanno vissuto per circa una decina d’anni una sfida davvero notevole in termini produttivi. E sembra che questo valga in particolar modo per Kit Harington, l’interprete dell’eroe ...

Kit Harington di Game of Thrones in rehab per stress e alcool : Jon Snow è crollato. A pochi giorni dall'epico finale di Game of Thrones, Kit Harington, suo indiscusso protagonista, è entrato in rehab. A rivelare l'inattesa riabilitazione Page Six, con il manager dell'attore che ha poco dopo confermato la notizia.Kit ha deciso di utilizzare questa pausa dal set come un'opportunità per trascorrere un po' di tempo in un centro benessere per lavorare su alcune questioni personali.Centro benessere, ...

Kit Harington in rehab : Jon Snow de Il Trono di Spade ha problemi con l’alcool per via della fine della serie? : Notizia bomba in arrivo dagli Usa e che ha travolto già il pubblico de Il Trono di Spade ancora scosso dal finale di serie: Kit Harington è in rehab. L'attore che ha prestato per otto anni il proprio volto a Jon Snow nella famosa serie HBO sarebbe stato ricoverato ormai un mese fa per via di abuso di alcool e per stress. Secondo quanto rivela il suo rappresentante:"Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nel suo programma come un'opportunità ...

Se non ti è piaciuto il finale di “Game of Thrones” - Kit Harington e Sophie Turner hanno un messaggio per te : Non ti sveliamo chi sale sul trono: spoiler free! The post Se non ti è piaciuto il finale di “Game of Thrones”, Kit Harington e Sophie Turner hanno un messaggio per te appeared first on News Mtv Italia.

Kit Harington in lacrime mentre legge l'ultimo copione : il trailer del documentario sul Trono di Spade : L’ultimo episodio di sempre del Trono di Spade andrà in onda domenica. Ma i fan più accaniti non hanno motivo di disperarsi: domenica 26 maggio potranno godersi un lungo documentario di due ore con i “dietro le quinte” più significativi della serie.Il trailer di “Game of Thrones: The Last Watch” contiene alcuni dei momenti più significativi della produzione del Trono di Spade, compreso ...

Kit Harington : adesso puoi vedere il momento esatto in cui si commuove scoprendo il finale di “Game of Thrones” : <3 The post Kit Harington: adesso puoi vedere il momento esatto in cui si commuove scoprendo il finale di “Game of Thrones” appeared first on News Mtv Italia.

Kit Harington in lacrime nel documentario de Il Trono di Spade - il video backstage in onda dopo il finale di serie : Kit Harington trattiene a stento le lacrime nel documentario de Il Trono di Spade. La sera dopo il controverso penultimo episodio, la HBO ha mostrato un primo sguardo allo speciale backstage dedicato alla serie fantasy, che andrà in onda dopo il finale di domenica 19 maggio. Game of Thrones: The Last Watch (questo il titolo) è il regalo d'addio della produzione ai fan dello show che per otto lunghe stagioni hanno gioito e sofferto insieme ai ...

Game of Thrones 8 : Kit Harington ed Emilia Clarke '5° episodio il più grande' (VIDEO) : I fan di Game of Thrones si stanno ancora riprendendo dalla Battaglia di Grande Inverno che, come sempre accade ormai da alcune stagioni, ha diviso i giudizi tra chi urla al capolavoro e chi si duole, invece, dell'assenza in scrittura dell'autore George R.R Martin. Non aspettatevi una pausa, tuttavia, dato che se la Grande Guerra è stata vinta con la Battaglia di Grande Inverno, il Trono di Spade è ancora sotto il dominio di Cersei Lannister e ...

Il Trono di Spade : Kit Harington svela il suo episodio preferito della stagione 8 e anticipa... sconvolgimenti! : Il mondo è salvo adesso. Loro stanno festeggiando e dicendo addio agli amici perduti. Ma il pubblico sa bene che "siamo solo all'episodio 4, qualcosa sta per accadere". E questa è la cosa figa, ...

Game of Thrones 8x04 - Trono di Spade/ Kit Harington : "clima quasi shakespeariano" : Game of Thrones 8x04: dopo l'esordio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, Kit Harington ha confidato che la quarta puntata è la sua preferita.

Kit Harington ha una scena preferita di Rose Leslie in “Game of Thrones” e non indovinerai mai qual è : Lo stesso attore ha etichettato la sua scelta come "bizzarra" The post Kit Harington ha una scena preferita di Rose Leslie in “Game of Thrones” e non indovinerai mai qual è appeared first on News Mtv Italia.

Il “ritratto di famiglia” di Emilia Clarke e Kit Harington svolterà la tua giornata : LOL The post Il “ritratto di famiglia” di Emilia Clarke e Kit Harington svolterà la tua giornata appeared first on News Mtv Italia.

Kit Harington - che vuole diventare padre dopo la fine di «Game of Thrones» : Kit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere ...