Debutta il OnePlus 7 su Amazon | pre-ordini aperti dal 29 maggio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo aver dato spazio al7 Pro, l'OEM si dedica anche al lancio del7, che è possibile pre-ordinare da oggi 29suItalia, come riportato dal comunicato stampa che ci è stato prontamente girato. Il device ha un prezzo di 559 euro nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage (colorazione Mirror Gray), e di 609 euro per quel che riguarda l'unità con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. A partire dal 4 giugno il7 sarà disponibile anche sullo store ufficiale.com. Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando di un top di gamma equipaggiato con il processore Snapdragon 855, e che utilizza memorie UFS 3.0 (cosa che permetterà ai suoi utilizzatori di caricare documenti ad una velocità doppia, come pure immagazzinare immagini dalla fotocamera con una rapidità mai raggiunta prima, lanciare applicazioni in tempi record e molto altro ancora), ...

