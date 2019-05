Taylor Mega entra nella casa del Grande Fratello | Iva Zanicchi | “Hai un compito | dalla”

Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini - Francesca De André gelosissima : Gennaro Lillio e Taylor Mega nuova coppia del Gf 16? Interesse reciproco L’ingresso di Taylor Mega al Grande Fratello 2019 non ha lasciato indifferente Francesca De André , nonostante abbia detto di amare tutte le donne e che non è assolutamente gelosa. I suoi occhi, però, parlano chiaro, anche la sua reazione quando Gennaro le si […] L'articolo Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini , Francesca De André gelosissima proviene da Gossip e ...

