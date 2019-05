Crotone | la storia con Ursino continua fino al 2021

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Football Clubè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del direttore sportivo Giuseppeper altre due stagioni, con scadenza al 30 giugno. Per lo storico diesse rossoblù, quella che sta per iniziare sarà dunque la 25ª stagione da Direttore Sportivo del: una bella e lungad'amore, iniziata nella stagione 1995/1996 nel campionato Dilettanti e impreziosita da una lunga serie di successi,ad arrivare a centrare la storica promozione in Serie A nel 2016. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo: "Ilper me è come una seconda casa. Sono felice per il rinnovo e ringrazio il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Rafafele Vrenna per l'ennesimo attestato di stima nei miei confronti. Per me lavorare per ilè un motivo di orgoglio".

