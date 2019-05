Blood and Truth - recensione

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Se state leggendo questa, quasi sicuramente possedete un visore Sony per la realtà virtuale. E se possedete un PlayStation VR è altamente probabile che abbiate provato (e fatto provare ad amici e parenti) la collection VR Worlds. Allo stesso modo, se avete giocato i titoli di VR Worlds, avrete sicuramente apprezzato l'intensa avventura The London Heist.Ecco,andè fondamentalmente il seguito spirituale di The London Heist, una storia di malavita londinese intrisa d'azione e adrenalina, inframezzata da scene di dialogo che mettono in mostra i muscoli del motore grafico attraverso l'incredibile bellezza dei personaggi e delle loro animazioni.Leggi altro...

Eurogamer_it : Abbiamo recensito Blood and Truth: il seguito spirituale di The London Heist per PSVR. - direwoIfed : comunque raga ho cominciato a leggere fire and blood di martin e strano ma vero i targaryen mi stanno stranamente a… - gayawithluv : RT @yoongsgguk: Unpopular opinion: fake love è uno dei migliori comeback e blood sweat and tears gli fa compagnia -