ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ladeinel Regno Unito potrebbe presto essere affidata ai. Gli agricoltori di Sua Maestà sono infatti interessati a, una macchina automatica per lain fase di progettazione presso Fieldworkics, una spinout dell’Università di Plymouth che ha intascato un finanziamento di oltre 500.000 sterline da Innovate UK per accelerare lo sviluppo del suo. Stando a quanto riporta il quotidiano The Guardian, il motivo non è solo che ilsarebbe più efficiente dei braccianti, ma che la manodopera scarseggia, soprattutto a causa dello stallo della Brexit. Per ladei, servono circa 70mila braccianti stagionali provenienti da Bulgaria, Romania e Polonia, a cui sono riconosciute da 1 a 2 sterline per ogni chilogrammo diraccolti. Se questi braccianti non dovessero più prestare la propria opera, per le aziende agricole ...

Cascavel47 : Robocrop è il primo robot specializzato nella raccolta dei lamponi - Noovyis : Un nuovo post (Robocrop è il primo robot specializzato nella raccolta dei lamponi) è stato pubblicato su Playhitmus… -