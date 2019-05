Pd primo partito a Roma con 30 | 6% | Lega al 25 | 8% e tracollo 5S col 17 | 6%

Elezioni Europee 2019 - la Lega sfonda : è il primo partito col 34 - 34%. Crollo M5S - sorpasso Pd Diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello spoglio delle schede elettorali sta emanando i primi verdetti. La Diretta di Leggo.it ha emesso alcune sentenze: la Lega è...

Europee : Lega primo partito al 34% - crollo M5s <br> PD secondo partito al 22 - 7% : Alle elezioni Europee 2019 è boom della Lega di Matteo Salvini, primo partito in Italia con il 34,34% dei voti quando mancano appena 200 sezioni scrutinare. Crolla invece il Movimento 5 Stelle che scende al 17%,05, quasi la metà dei voti presi alle scorse politiche. I rapporti di forza si ribaltano nella maggioranza (la Lega alle politiche aveva peso il 17%) ma Salvini ha già chiarito che il governo andrà avanti altri 4 anni: “Ora cambiamo ...

Elezioni europee 2019 - tutti i risultati : Lega primo partito - il Pd supera i 5 Stelle | Tutti i risultati in diretta : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima forza nelle Elezioni europee. Il partito Democratico precede invece il Movimento 5 Stelle. Poi Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4 per cento

Casu : Pd primo partito a Roma è risultato straordinario - grazie a tutti democratici : Roma – “I dati dalle sezioni confermano quello che chi ha lavorato in questi duri anni di opposizione e ricostruzione per Roma sa gia’: nella Capitale il Pd e’ il primo partito. grazie a tutti i democratici che insieme hanno contribuito a realizzare questo straordinario risultato”. Lo ha scritto su Twitter Andrea Casu, segretario del Pd Roma. L'articolo Casu: Pd primo partito a Roma è risultato straordinario, grazie ...

Elezioni europee : al Nord la Lega supera il 40% - M5s primo partito a Sud e nelle isole : nelle due circoscrizioni del Nord il Carroccio vola. Il partito di Matteo Salvini supera il 40%, staccando di quasi trenta punti l’alleato di governo, che invece regge al Sud e nelle isole, dove si assesta come primo partito. Il successo nelle regioni meridionali e in Sicilia e Sardegna, però, non basta ad far risalire la china a un Movimento 5 stelle in sofferenza. In salita, invece, il Pd. È questa, in sostanza la ...

Elezioni Europee - la Lega sfonda anche al Sud ma M5S resta il primo partito a Napoli : Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a cinque anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell?anno scorso. Con i...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europee 2019 - risultati : Lega primo partito con oltre il 34% - il Pd sorpassa il M5s - Forza Italia al 9% : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima Forza nelle elezioni Europee. Il partito Democratico precederebbe invece il Movimento 5 Stelle. Seguono poi il partito di Silvio Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4%

Elezioni europee : a Sassari il PD è primo partito : Sassari conferma la sua anima di centrosinistra incoronando il partito Democratico con il 27,75% dei voti. Al secondo posto arriva il Movimento 5 Stelle con il 26,46% e terza la Lega – Salvini Premier con il 25,48%. Ma lo scenario potrebbe cambiare qualora i dati delle europee venissero confermati alle amministrative che si terranno il prossimo 16 giugno. In tal caso, la città si ritrovrebbe infatti un sindaco di centrodestra. Percentuali e ...

Elezioni - la Lega primo partito a Rosarno. Tra impresentabili e legami con la 'ndrangheta : Matteo Salvini sfonda anche al Sud e nel comune simbolo dello sfruttamento dei migranti nelle campagne. Dove il partito è rappresentato da personaggi che hanno intrattenuto Legami di affari con esponenti della criminalità organizzata I rapporti della Lega con uomini vicini alla 'ndrangheta " I Legami pericolosi tra il partito di Matteo Salvini e la 'ndrangheta"