Andai nel panico, lui mi incoraggiò! Lorella Cuccarini celebra i 60 anni di Pippo Baudo in tv

Lorella ritiene che Baudo, il quale la lanciò come showgirl a "Fantastico", sia stato uno dei talent scout più prolifici di sempre e non solo nel mondo della televisione made in Italy, ma in vari settori dello showbiz, dal canto lirico alla danza, passando per la canzone pop e la recitazione: "Se facessimo una lista di tutte le persone alle quali Pippo ha aperto le porte del mondo dello spettacolo, sarebbe infinita".

(Di lunedì 27 maggio 2019)il sessantennale della carriera televisiva di, raccontando un aneddoto di un incidente avvenuto a "Fantastico". La showgirl più amata dagli italiani ha infatti parlato di un incidente di spettacolo, che si registrò nel corso della sigla iniziale alla settima edizione del format "Fantastico", quando lei, nelle vesti di ballerina, lanciò una scarpa al pubblico e colpì accidentalmente il direttore di Rai 1, che all'epoca era Emmanuele Milano :“Quando accadde l’incidente ionele feci finta di niente in onda, ma uscii di scena in lacrime.- ha confidato, nel corso di un'intervista a Radiocorrieretv-mi raggiunse dietro le quinte, mi abbracciò e mi disse: ‘Hai vinto!'. Avevo vissuto l’episodio come un dramma, come la mia fine, venni incoraggiata dae proseguii con lo spettacolo”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...