L’ag di Gaetano | «Ha bisogno di giocare | non credo che andrà in ritiro a Dimaro

(Di lunedì 27 maggio 2019) A Radio Marte è intervenuto Giulio Dini, procuratore di Gianluca, per parlare della stagione appena conclusa, ma soprattutto delle prospettive della prossima «Siamo contenti di Gianluca e possiamo sostenere di aver completato il primo step del percorso che ci eravamo imposti. Gianluca ha fatto tanto bene nella Primavera al primo anno, al secondo anno ha addirittura esagerato e quando ci siamo resi conto che era pronto a condividere la qualità e l’intensità della prima squadra, lo abbiamo chiesto e il ragazzo è stato accolto. Da gennaio Gianluca è stato con la prima squadra e questo è stato il presupposto per esordire in Serie A e fare anche un’altra presenza. L’approccio di Gianluca è stato ottimo anche a Bologna, il ragazzo ha personalità e non soffre la pressione» Sul futuro? «Hadi trovare campo e avere spazio. Mi rendo conto che a Napoli, vista l’importanza della ...

