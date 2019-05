TelevideoRai101 : Brasile, rivolta in carcere: 15 morti - alessan04450402 : I regimi sono tutti uguali, per autoproteggersi hanno bisogno di fomentare l'ignoranza... la working class non si… -

Almeno 15 persone sono morte in seguito a scontri scoppiati tra i detenuti delAnisio Jobim a Manaus nello stato di Amazonas in. Lo hanno detto le autorità, che hanno sedato la. Il ministro alle carceri dello Stato, colonnello Marcus Vinicius Oliveira de Almeida, ha detto che per riportare la calma è stato necessario portare rinforzi agli agenti della prigione. Non ci sono notizie su evasioni. Ilfu teatro di una violentanel 2017, Durante la quale furono uccise 56 persone.(Di lunedì 27 maggio 2019)