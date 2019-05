Api | Coldiretti Padova | crolla la produzione di miele | alveari rimasti senza scorte 2

Api : Coldiretti Padova - crolla la produzione di miele - alveari rimasti senza scorte (3) : (AdnKronos) - Quanto ai consumatori, Coldiretti Padova mette in guardia contro il rischio dell’invasione di miele “straniero”, spesso di bassa qualità. Il consiglio è di verificare con attenzione l’origine in etichetta oppure di rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agr

Api : Coldiretti Padova - crolla la produzione di miele - alveari rimasti senza scorte : Padova, 27 mag. (AdnKronos) - Continua a piovere, è allarme per l’apicoltura alle prese con una stagione molto critica, che rischia di compromettere gran parte del raccolto. Il maltempo che da settimane imperversa anche sulla nostra provincia impedisce alle api di uscire dalle arnie e fare il loro l

Api - Coldiretti Padova : crolla la produzione di miele - alveari rimasti senza scorte : Continua a piovere, è allarme per l’apicoltura alle prese con una stagione molto critica, che rischia di compromettere gran parte del raccolto. Il maltempo che da settimane imperversa anche sulla provincia di Padova impedisce alle api di uscire dalle arnie e fare il loro lavoro, con il concreto timore che quest’anno di miele se ne vedrà ben poco. “Di miele di acacia, per fare un esempio, praticamente non ne abbiamo – spiega Antonio Ferraretto, ...

Coldiretti Calabria - SOS miele : sofferenza Api e cambiamenti climatici causano bassa produzione : “Considerate, a ragione, le vere sentinelle dello stato di salute del territorio, e fondamentali per l’agricoltura per il servizio di impollinazione degli alberi da frutto – sottolinea Coldiretti Calabria – le api devono fare i conti sempre più frequentemente con i violenti mutamenti climatici che ne frenano la preziosa opera. Il maltempo infatti, sta facendo sentire i suoi effetti anche in avvio di questa stagione produttiva, dopo la ...

Giornata delle Api - Coldiretti : “+ 18% dell’import del miele - 1 vaso su 2 è straniero” : Le importazioni di miele dall’estero sono state pari a 27,8 milioni di chili in aumento del 18% rispetto all’anno precedente, con quasi la metà che arriva da Ungheria (11,3 milioni di chili) e Cina (2,5 milioni di chili) che ha avuto in passato gravi problemi di sicurezza alimentare. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione della Giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello ...

Maltempo - Coldiretti : “Sos Api in Lombardia - raccolta miele a rischio” : È sos api in Lombardia con la produzione di miele millefiori e acacia crollata per colpa di questa pazza primavera. L’andamento climatico siccitoso del mese di marzo, seguito da un aprile e un maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici non ha consentito alle api di trovare il nettare sufficiente da portare nell’alveare. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti regionale sugli effetti del Maltempo ...