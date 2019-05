Anticipazioni GF 16 | Taylor Mega ospite | Francesca De Andrè faccia a faccia con Giorgio

Anticipazioni Grande Fratello - ottava puntata : Taylor Mega entrerà nella Casa : È tutto pronto per l'ottava e terzultima puntata del Grande Fratello 16, che questa sera andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa. Barbara d'Urso, con la collaborazione di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, condurrà un appuntamento ricco di spunti, durante il quale Francesca De Andrè tornerà ad essere Grande protagonista. Dopo la scoperta del presunto tradimento del fidanzato Giorgio e la pausa di riflessione da lui richiesta, ...

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 3-9 giugno 2019 : Brooke e Taylor - Rissa e Torta Nuziale in Faccia! : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019: Rissa tra Taylor e Brooke durante il matrimonio di Liam e Hope! Guai per Bill! Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam si sposano! Forte discussione tra Brooke e Taylor che distruggono la Torta Nuziale! Thorne esorta Katie a richiedere l’affidamento esclusivo di Will! E’ scontro tra il Forrester e lo Spencer! Ridge appoggia la causa del fratellastro. Due ...

Anticipazioni Beautiful - puntate maggio : Liam sposa Hope - Taylor presente alle nozze : Le puntate italiane di Beautiful del mese di maggio si concentreranno sul triangolo formato da Steffy, Hope e Liam che prenderà rapidamente una piega inaspettata. Dopo avere visto la Forrester e lo Spencer riconfermarsi il loro amore dopo una lunga separazione, la coppia non ci metterà molto a vivere una nuova crisi. I primi segnali arriveranno già nelle puntate in onda su Canale 5 dal 28 aprile al 4 maggio, quando Liam si prenderà del tempo per ...

Beautiful - Anticipazioni italiane al 13 aprile : Taylor non finirà in carcere : Tempi duri attendono Steffy Forrester nelle attuali puntate italiane di Beautiful, in onda tutti i pomeriggi della settimana su Canale 5. La madre d Kelly ha ascoltato l'ennesimo ricatto di Bill Spencer, pronto a tutto per separarla da Liam, e nelle puntate in onda a inizio aprile sarà costretta a posticipare le nozze per evitare che la madre finisca in carcere. Le sue motivazioni sorprenderanno anche il rampollo Spencer, che aveva finalmente ...

Anticipazioni puntate Beautiful : Taylor non va in carcere : Beautiful Anticipazioni: niente carcere per Taylor Niente carcere per Taylor a Beautiful dopo aver cercato di uccidere Bill Spencer. Il segreto della donna rimane al sicuro tra i Forrester e i Spencer e i continui ricatti di Bill non cambiano la situazione. Sia nelle puntate italiane sia nelle puntate americane Taylor non rischia minimamente di […] L'articolo Anticipazioni puntate Beautiful: Taylor non va in carcere proviene da Gossip e Tv.

Beautiful Anticipazioni 2 aprile 2019 : Bill minaccia di denunciare Taylor : Bill cerca di convincere Steffy a non sposare Liam e per convincerla, la minaccia di denunciare Taylor e di mandarla in prigione.