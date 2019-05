Oroscopo Gemelli del mese di giugno | periodo di recupero per l' amore

Oroscopo 1-2 giugno : sorprese per Leone - Gemelli allegro - Bilancia in vacanza : Il fine settimana del 1° e del 2 giugno, sarà molto movimentato e ricco di impegni per molti segni zodiacali. L'amore dominerà il weekend di Bilancia, Gemelli e Capricorno, mentre Scorpione trascorrerà l'inizio del mese al lavoro. Acquario dedicherà il fine settimana ai propri amici ma è meglio che faccia attenzione. Infine per Ariete sarà un weekend piuttosto tranquillo al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del ...

L'Oroscopo di domani 27 maggio - previsioni primi sei segni : lunedì vola Gemelli - giù Toro : L'oroscopo di domani 27 maggio 2019 riapre queste nuove predizioni astrologiche partendo da un transito astrale molto importante in campo sentimentale. Curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa ci riserverà l'amore con il lavoro questo lunedì? Diciamo che in questo frangente quindi l'Astrologia sarà in massima parte impostata sul nuovo transito della Luna in Pesci avvenuto domenica 26 maggio. Bene, a fronte di quanto appena annunciato diamo ...

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : gelosie per Gemelli - rinnovamenti per Acquario : Nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno il pianeta Mercurio si sposterà verso la costellazione del Cancro, in cui c'è già Marte. Giove arriverà verso la costellazione del Sagittario, mentre Nettuno in Pesci e il Sole nei Gemelli faranno stazionare questi due segni nella stessa situazione della settimana precedente. Meglio il Toro, con Venere nei suoi gradi avrà tanta tenerezza e complicità con il partner. Nel Capricorno sono ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 maggio : Toro determinato - Gemelli dinamico : La Luna dall'Acquario punta un raggio luminoso e le previsioni astrali di domenica assumono un aspetto speciale. L'oroscopo dell'amore di coppia, grazie a queste premonizioni profonde, aiuta i simboli zodiacali a raggiungere la felicità desiderata. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: la stanchezza accumulata durante la settimana si fa sentire, ma non trascurate la felicità di coppia per via di questo spossamento. ...

L'Oroscopo di domani 24 maggio da Ariete a Vergine : ottimo venerdì per Gemelli e Leone : L'oroscopo di domani 24 maggio 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le previsioni sulla giornata di venerdì. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e in particolar modo all'amore e al lavoro. Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto ...

Oroscopo 31 maggio : Gemelli ribelle - leggerezza per Bilancia : La giornata di venerdì 31 maggio sarà ancora sotto l'influenza di Nettuno per i Pesci, anche se ci sarà molta lucidità in più per cercare di risolvere dei problemi di coppia. L'amore invece sorriderà ad Ariete e Capricorno, i quali potranno passare delle serate piacevoli all'insegna dei sentimenti e del romanticismo. Gemelli e Bilancia saranno più propensi a trascorrere del tempo con gli amici, lontani da partner e famiglia....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 23 maggio - primi sei segni : bellissimo giovedì per Toro e Gemelli : L'oroscopo di domani 23 maggio 2019 riprende con nuove predizioni astrali su amore e lavoro, quest'oggi improntate sulla giornata di giovedì. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti del 23 maggio? Come sempre a fare la differenza, tra i vari simboli rappresentanti lo zodiaco è l'Astrologia, di norma applicata alla vita quotidiana. Bene, partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa di concreto in merito ai sei segni sotto analisi in ...

Oroscopo settimana dal 27 maggio al 2 giugno : novità per Gemelli - Cancro stressato : L'ultima settimana di maggio si prospetta piena di energia per l'Acquario, mentre il Sagittario potrebbe avvertire un po' di stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro segno sarà uno dei migliori nel corso della prossima settimana. Venere in congiunzione vi porterà ad essere molto affascinanti e irresistibili agli occhi di chi vi sta intorno. Sul fronte lavorativo si ...

L'Oroscopo di domani 22 maggio da Ariete a Vergine : Gemelli 'top' - Leone 'flop' : L'oroscopo di domani 22 maggio 2019 anticipa come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì in relazione ad amore e lavoro. Dunque in gran fermento l'Astrologia, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana riguardante i primi sei segni dell'arco zodiacale. Pertanto prima di andare alle analisi su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vediamo di dare una piccola infarinatura sui migliori e i peggiori del ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 21 maggio : Gemelli altalenante - Sagittario sensibile : I transiti planetari, approfonditi nelle previsioni astrali di martedì, aiutano i simboli zodiacali a raggiungere la felicità amorosa. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore di martedì Ariete: Marte in quadratura emana un influsso fastidioso, innescando delle discussioni in famiglia che potrebbero interferire nella relazione di coppia. Cercate di smorzare questi attriti con la mediazione, aprendo ...

Oroscopo di domani 21 maggio - primi sei segni : Mercurio entra in Gemelli - giù Toro : L'Oroscopo di domani martedì 21 maggio 2019 è pronto a dare un giudizio, ovviamente studiato a tavolino, in merito all'Astrologia quotidiana. Sotto analisi quest'oggi la seconda giornata dell'attuale settimana messa sotto la lente astrale in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie ad essere presi in considerazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Questi ultimi saranno sottoposti a ...

Oroscopo maggio : periodo ottimo per la Vergine - un po' meno per i Gemelli : Anche il mese di maggio sta volgendo al termine e l'Oroscopo delle ultime due settimane evidenzia come ci saranno giornate molto positive per i nati sotto i segni dell'Ariete, Cancro, Bilancia e Pesci. Bilancio meno positivo per Gemelli, Leone e Toro. Segni positivi I nati sotto il segno dell'Ariete continueranno la loro corsa verso il successo e, durante il percorso, non troveranno ostacoli ma solo grandi aiuti. Gli ultimi giorni di maggio sono ...

Oroscopo Gemelli - giugno : mese di cambiamenti e novità anche in amore : Siamo già arrivati alla seconda metà di questo ultimo mese primaverile, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per la nuova stagione? Ecco di seguito le previsioni su amore, lavoro e salute del mese di giugno per il segno dei Gemelli. La stagione estiva inizia in maniera molto positiva per il segno, gli astri sono dalla vostra parte su tutti fronti. Sarà un mese di rinnovamento per i Gemelli, qualcuno deciderà di dedicarsi maggiori ...

L'Oroscopo fino al 26 maggio : cambiamenti per Gemelli - sorprese per Acquario : L’Oroscopo per il periodo compreso tra lunedì 20 e domenica 26 maggio è pronto a rivelare cosa potrebbe succedere la prossima settimana ai segni zodiacali. Per saperne di più, non resta che leggere le previsioni astrologiche su lavoro e amore per il vostro segno zodiacale. Astrologia e oroscopo settimanale: Ariete, Toro e Gemelli Ariete – Siete molto determinati in campo lavorativo e portate avanti i progetti con successo. Le uscite sono ...