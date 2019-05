Napoli | adesso basta esperimenti | è arrivata l' ora delle scelte

Napoli - Trippier dice si : adesso c’è da convincere il Tottenham : Napoli Trippier – Ormai non è più un segreto: Trippier, terzino inglese di proprietà del Tottenham, è un obiettivo del Napoli di Carlo Ancelotti. Quest’ultimo segue con molta attenzione il mercato europeo e avrebbe individuato come obiettivo il terzino classe 1990. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il classe 1990 inglese avrebbe aperto al trasferimento in […] L'articolo Napoli, Trippier dice si: adesso c’è ...

Zazzaroni parole forti : “Napoli lo scorso anno emozionante - adesso il punto più basso! Ad Ancelotti va concesso un anno di tempo. Icardi e Manolas subito…” : Zazzaroni sul momento del Napoli A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Ivan Zazzaroni: “E’ la fase più bassa del Napoli degli ultimi anni, ma il quadro non è così nero e credo che ad Ancelotti vada concesso almeno un anno e poi vedremo se riuscirà a migliorare il Napoli. – sull’intera stagione azzurra il giornalista si esprime così – Il bilancio stagionale è ...

Il Napoli adesso rivuole Zapata : C'era una volta Duvan, come anni fa lo battezzò De Laurentiis per distinguerlo sulle maglie dal cugino milanista Cristian, e poi c'è Zapata . Duvan Zapata, come oggi lo chiaman tutti quelli che ne ...

Ancelotti - vattene adesso. Abbandona Napoli al suo delirio : Fossi Carlo Ancelotti prenderei in seria considerazione l’idea di andarmene dal Napoli già alla fine di questo campionato. Praticamente fra un mese. No, non lo odio e non sono uno dei tanti che parlano della “macchina perfetta”, della “macchina meravigliosa” che De Laurentiis avrebbe rotto e Ancelotti finto di cambiare e guidare verso nuovi traguardi. Ma lo dico perché bisogna Abbandonare questa città al suo ...

Napoli - non è tutto da buttare : adesso due obiettivi - chiudere al meglio il campionato e progettare il futuro : Non è riuscita l’impresa al Napoli, ko anche davanti al pubblico amico per la squadra di Carlo Ancelotti nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal, nel complesso i Gunners hanno dimostrato di essere superiori e meritato la qualificazione. Decide una rete di Lacazette su calcio di punizione, marcatura che ha spento l’entusiasmo della squadra e del San Paolo. Il Napoli saluta la ...

Icardi non incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Genoa (in 10) blocca il Napoli : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

Icardi non incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Napoli-Genoa - Lazovic 1-1 : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

RISULTATI SERIE A/ Diretta gol live e classifica : pari a San Siro - adesso il Napoli! : RISULTATI SERIE A: la classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, attese oggi 7 aprile per la 31giornata del campionato italiano.

Icardi non incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Napoli-Genoa - Maertens 1-0 : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

Icardi non incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Napoli-Genoa - Juve spera 0-0 : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

Napoli - la carica di Ancelotti all'intervallo : 'Adesso basta' : Come racconta la Gazzetta dello Sport , Carlo Ancelotti , tra il primo ed il secondo tempo di Roma-Napoli si è fatto sentire dai suoi: 'La seconda della classe impone l'ordine gerarchico, è 16 punti sopra [...] Ancelotti non è un ...