Juventus | Tacchinardi | ' Ahimè Conte andrà all' Inter | per questo profilo giusto è Sarri'

(Di domenica 26 maggio 2019) Le indiscrezioni riguardanti il prossimo tecnico bianconero sembrano sempre più propendere per l'arrivo a Torino di Maurizio. La maggior parte dei media sportivi italiani starebbero infatti sostenendo questa opzione, considerata soprattutto l'impossibilità per ladi arrivare a tecnicinazionali come Guardiola, Klopp o Pochettino. L'ipotesi italiana quindi resta la più valida: a sostenerlo è anche Alessio, commentatore televisivo a Sport Mediaset ed ex centrocampista bianconero fra gli anni 90 e i 2000. Secondo quest'ultimo infatti, con enorme dispiacere per lui, Antonioè destinato ad andare all'e proprio perla soluzione ideale per lanon può che essere quella della scelta di Maurizio. Con il tecnico toscano infatti, lavuole promuovere un gioco diverso rispetto a quello degli ultimi anni, con una propensione ...

