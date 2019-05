Europee | i risultati | i sovranisti crescono | ma restano opposizione

corriere

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il pericolo è quello del sollievo: il mancato sfondamento dei partiti anti-élite non indica che il sistema che ha retto per 60 anni sia saldo. Anzi: è stato scosso in maniera seria, e ora dovrà cambiare

