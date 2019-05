Suicida in strada lo scrittore Sergio Perroni

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Stefano Damiano L'uomo di 63 anni, gravemente malato, era l'autore di "Nel ventre" Ha impugnato la pistola alla tempia ed ha premuto il grilletto togliendosi la vita.Claudio, lo63enne di "nel ventre" si èto Taormina nella mattinata di oggi, 25 maggio, verso le 10 del mattino. Il gesto è avvenuto in, nei pressi della centralissima in via Roma, davanti all'Hotel San Domenico. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola in testa con la sua 7,65 e il gesto sarebbe stato compiuto davanti ai numerosi passanti che hanno assistito impotenti a quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato della polizia locale i quali vicino al corpo senza vita dellohanno trovato un bigliettino in cuispiegava le motivazioni del suo gesto. L'uomo aveva gravi problemi di ...

