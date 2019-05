Napoli | disabile in carrozzina intrappolato dalle auto in sosta

Napoli - in coma disabile arrestato a 72 anni : «Non c?è giustizia» : È in condizioni gravissime, quasi disperate, Giorgio Mancinelli. Il 72enne condannato per bancarotta fraudolenta e spedito in carcere senza se e senza ma nonostante l?età, ma...

Vergognoso episodio al San Paolo di Napoli - vietato accesso a disabile! [DETTAGLI] : “Non può entrare con le stampelle, deve lasciarle qui“. E’ quello che una hostess ha detto ad Antonio Medici, professionista beneventano che giovedì scorso si era recato allo stadio San Paolo di Napoli insieme alla figlia per assistere al match tra il Napoli e l’Arsenal. Biglietto pagato per un posto nei distinti superiori a cui doveva accedere senza supporto. “L’hostess mi ha detto che non potevo ...

