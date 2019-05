U&D | Natalia Paragoni | ' Ho paura di non essere la scelta | vedevo come mi guardava'

U&D - Klaudia : 'Andrea e Natalia solo Business - se la sceglierà andranno a Temptation' : A meno di una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta, le sue corteggiatrici si sono raccontate sulle pagine dell'ultimo numero del magazine di Uomini e Donne: Natalia Paragoni si è detta convinta che la preferenza del tronista sarà per la rivale, Klaudia Poznanska ha fatto sapere che sarebbe pronta a "tentare" il tarantino qualora dovesse partecipare a Temptation Island con l'altra ragazza. Intervista a Klaudia prima della scelta Il magazine ...

Anticipazioni U&D : Zelletta indeciso - Natalia abbandona la villa : Lo scorso weekend sono iniziate le registrazioni delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La prima scelta registrata è quella del tronista pugliese Andrea Zelletta che ha trascorso il fine settimana in villa con le due corteggiatrici Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. Secondo le prime Anticipazioni sono successe tante cose degne di nota che vanno sicuramente ...

Spoiler U&D : Natalia infuriata lascia la villa - Manuel si dichiara a Giulia ma è indecisa : Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è quasi giunto alla sua conclusione. Per quanto riguarda le vicende del trono Classico, come di consueto al termine della stagione, i vari tronisti del programma sceglieranno all'interno della famosa villa chi sarà la loro anima gemella. Ciò nonostante, sembra che le cose non procedono come previsto per i tre tronisti. Anticipazioni U&D: Andrea Zelletta litiga con Natalia Negli ultimi giorni il ...

Spoiler U&D : Natalia Paragoni furiosa con Andrea - avrebbe abbandonato la villa : Il dating di Uomini e Donne è arrivato all'atto finale. I tre partecipanti in carica sul Trono Classico tra meno di una settimana effettueranno la loro scelta finale. Negli ultimi giorni la conoscenza tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra essersi un po' complicata, a causa delle numerose incomprensioni tra i due. Secondo quanto si apprende dalle prime anticipazioni, lo scorso sabato il bel tarantino avrebbe effettuato la doppia esterna ...

Anticipazioni U&D : Andrea in villa con Klaudia e Natalia per la scelta : Manca sempre meno alla conclusione dell'edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti si preparano alla loro scelta definitiva: dopo circa quattro mesi, il percorso di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià è arrivato quasi alla sua conclusione ed è giunto il momento di fare il nome di colui o colei che continueranno a frequentare anche al di fuori del ...

Spoiler U&D - Natalia avrebbe abbandonato lo studio dicendo addio ad Andrea : Tra meno di un'ora dagli studi Elios di Mediaset andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La puntata del 16 maggio sarà interamente dedicata alle vicende del Trono Classico ed il protagonista principale sarà Andrea Zelletta. Il bel tronista tarantino assisterà all'addio di una delle sue corteggiatrici preferite. Natalia e Andrea sempre più distanti Andrea nonostante sia sempre più vicino alla scelta finale, è sempre più indeciso con ...

Anticipazioni U&D : Andrea dovrebbe andare in villa con Natalia e Klaudia nel weekend : Manca poco alla fine della stagione di Uomini e Donne attualmente in onda: a breve, infatti, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta. Un'interessante indiscrezione che "Vicolo delle News" ha dato nelle ultime ore, fa sapere che dovrebbe essere Andrea Zelletta il primo tronista a comunicare alle corteggiatrici la sua decisione finale. Stando ai gossip che sono arrivati all'orecchio di alcune persone che scrivono per il blog, ...

U&D - Andrea e Natalia potrebbero essersi incontrati in un locale insieme ad altri vip : Andrea Zelletta è uno degli attuali tronisti del programma televisivo Uomini e Donne. Le ultime anticipazioni svelano che il ragazzo è rimasto con solo due corteggiatrici nel suo percorso: dopo aver eliminato Giorgia, Muriel pare abbia deciso di lasciare il programma per motivi lavorativi. La scelta finale di Zelletta dovrà dunque ricadere su Natalia o Klaudia. Alcune indiscrezioni sembrano rivelare che un paio di giorni fa, la Paragoni e Andrea ...

Cecilia e Ignazio passano una serata a Milano con Chiofalo - la Fiordelisi e Natalia di U&D : Francesco Chiofalo ormai sembra aver ritrovato il sorriso. Nelle scorse ore, infatti, sono apparse delle immagini di lui insieme alla sua nuova fidanzata Antonella Fiordalisi e altri personaggi noti. A Milano insieme alla sorella di Belen Francesco Chiofalo, dopo aver ufficializzato la sua relazione con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, si è concesso una piacevole serata in compagnia della sua fidanzata e di altri volti ...

U&D - spoiler Trono Classico : Zelletta bacia Natalia - Muriel se ne va : Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima ...

U&D - Moriconi svela di non aver più sentito Teresa Langella e per lui Natalia sarà scelta : Antonio Moriconi sembra aver ormai superato la delusione ricevuta dall'ex tronista Teresa Langella a Uomini e Donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che Teresa ha scelto qualche mese fa tra Moriconi e Andrea Dal Corso. Proprio quest'ultimo, alla fine, ha avuto la meglio. Moriconi, nelle scorse ore, è tornato a parlare dell'ex tronista napoletana Teresa Langella e si è sbilanciato anche sulla presunta scelta di ...

U&D - spoiler Classico - Zelletta indeciso : Natalia abbandona lo studio : Lunedì, 29 aprile, è avvenuta una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne e dove, come ci rivelano le anticipazioni fornite dal sito ‘Il Vicolo delle news’, non sono mancati i colpi di scena, le liti e gli abbandoni. Come di consuetudine, si è cominciato con il trono di Andrea Zelletta che, dopo l’eliminazione di Giorgia nella scorsa puntata, è rimasto con tre pretendenti: Natalia, Klaudia e Muriel. Con quest’ultima le cose non ...

U&D - spoiler Classico : Andrea non bacia Natalia - lei si sfoga sui social : Ancora tensioni durante l'ultima registrazione del trono Classico di Uomini e donne, avvenuta lo scorso 23 aprile. Nuovi dettagli arrivano dal trono di Andrea Zelletta. A poco più di un mese dalla scelta, il tronista pare ancora confuso e il suo atteggiamento continua far innervosire le sue corteggiatrici. Stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il giovane pugliese ha deciso di eliminare Giorgia, mentre in studio c'è stata ...

Anticipazioni U&D - Natalia nella bufera per una segnalazione : 'E' interessata al pubblico' : Ieri, lunedì 15 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono classico Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato da Maria De Filippi. Il programma pomeridiano dedicato alla ricerca dell'amore che, come al solito, regala nuovi colpi di scena. nella registrazione di ieri riflettori puntati su Natalia per via di una segnalazione portata all'attenzione della conduttrice e degli opinionisti da Klaudia. Ma ...