Scherma – Sciabola maschile | sette azzurri nel main draw di Mosca | Montano non stecca

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : doppio trionfo azzurro nella sciabola. Inizia al meglio il percorso di qualificazione alle Olimpiadi : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma ha regalato due splendidi trionfi azzurri nelle gare a squadre della sciabola. Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè si sono imposti a Madrid, travolgendo in finale 45-31 la Russia, mentre Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia sono salite sul gradino più alto del podio a Tunisi, superando in finale l’Ucraina con il punteggio di 45-42. Due vittorie ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : le azzurre trionfano a Tunisi! L’Italia torna al successo nella gara a squadre di sciabola femminile : Meravigliosa vittoria delL’Italia nella gara a squadre di Tunisi della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Le azzurre, dopo essere salite sul terzo gradino del podio nelle precedenti quattro tappe stagionali, sono riuscite finalmente a trovare il grande acuto, tornado così al successo nel massimo circuito dopo oltre un anno, visto che l’ultimo era arrivato nella tappa di Atene a marzo 2018. Sul gradino più alto del podio salgono Irene Vecchi, ...

Scherma - Sciabola femminile – Ottimo terzo posto di Irene Vecchi in Coppa del Mondo a Tunisi : Coppa del Mondo di Sciabola femminile: Irene Vecchi terza a Tunisi Irene Vecchi conquista il terzo posto nella gara individuale del circuito di Coppa del Mondo di Sciabola femminile svoltasi a Tunisi. La Sciabolatrice toscana festeggia sulle pedane nordafricane il secondo podio stagionale in Coppa dopo quello conseguito a gennaio sulle pedane di Salt Lake City. Decisiva la stoccata del 15-14 messa a segno contro la cinese Jiarui Qian ...

Scherma - Coppa del Mondo Tunisi 2019 : le sciabolatrici azzurre devono ritrovare l’acuto a livello individuale : Questo fine settimana a Tunisi andrà in scena la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo questa gara ci sarà il Grand Prix di Mosca, che concluderà il circuito, per dare poi spazio a Europei e Mondiali. In casa Italia si attendono delle risposte soprattutto a livello individuale, dove fino ad ora non sono arrivati i risultati sperati. Per le azzurre gli ottavi di finale sono stati una barriera invalicabile in ...

Scherma - Arianna Errigo chiede la convocazione per la Coppa del Mondo di sciabola : se non arriverà si procederà in via legale : Emergono novità riguardo alla querelle tra Arianna Errigo e la Federazione Italiana Scherma. All’atleta era stato impedito di partecipare all’ultima tappa di Coppa del Mondo di sciabola disputata nel weekend a Seul, la monzese sta cercando di inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nel fioretto (dove è stata due volte Campionessa del Mondo e dove ha conquistato medaglie a cinque cerchi) e anche nella sciabola ma ...

Scherma - Grand Prix Fie di sciabola : Curatoli si ferma ai piedi del podio : Scherma – Grand Prix Fie di sciabola, Luca Curatoli è giunto ad un passo dal podio in quel di Seul E’ quello di Luca Curatoli l’acuto azzurro al termine del Grand Prix Fie di sciabola maschile svoltosi a Seul. Lo sciabolatore napoletano si ferma infatti ad un passo dal podio, concludendo la sua gara nel tabellone dei quarti di finale. A fermare l’avanzata dell’azzurro sulle pedane sudcoreane è stato il ...

Scherma – Coppa del mondo di sciabola : sei azzurre nel main draw di Seul : Scherma: sei azzurre nel main draw della tappa di Coppa del mondo di sciabola di Seul Saranno sei le azzurre che torneranno in gara nel pomeriggio sudcoreano, l’alba in Italia, per la seconda giornata di gara del Grand Prix Fie di Seul del circuito internazionale di sciabola femminile. E’ questo il verdetto emesso dalla prima giornata svoltasi sulle pedane asiatiche e che ha visto protagonista la fase a gironi e poi, a seguire, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Grand Prix Seoul sciabola - sei azzurre su undici al tabellone principale : La concorrenza sarà anche aumentata, ma aspettiamo davvero un Grande squillo da parte delle sciabolatrici impegnate a livello individuale nella sesta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019, seconda Grand Prix (a punteggio maggiorato). I verdetti emessi dalla fase di qualificazione disputata nella notte italiana sono i seguenti: sei (su undici, un buon bottino) le azzurre promosse al tabellone principale previsto domani nel pomeriggio sudcoreano ...

Errigo e la FederScherma prossimi alle vie legali per la questione della sciabola : E' arrivata tanta solidarietà dal suo mondo: " Sono felice perché nel mondo della scherma ho ricevuto attestati di stima da tutti, come a esempio da campioni del calibro di Aldo Montano e Rossella ...

Scherma - Arianna Errigo e la Federazione prossimi alle vie legali. Il nodo della sciabola al centro della querelle : Non si placano le acque tra Arianna Errigo e la FederScherma, anzi, se possibile si agitano ancora di più. Dopo la mancata convocazione per il Grand Prix a Seoul, che è tappa importante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sembra quasi inevitabile che le due parti finiscano in tribunale. Come riporta Tuttosport, l’atleta ha dato mandato al proprio avvocato, Cesare di Cintio, di tutelarla, scrivendo una lettera alla Fis con ...

Scherma - la coppa del mondo di sciabola fa tappa a Seul : Il secondo atto del Grand Prix Fie di Scherma farà tappa a Seul, capitale sudcoreana che ospiterà l’evento Sono puntati su Seul i riflettori della Scherma internazionale. E’ nella capitale sudcoreana infatti che, in questo fine settimana, fa tappa il circuito mondiale di sciabola per il secondo Grand Prix Fie della stagione. Dopo il periodo di pausa dedicato ai Campionati del mondo Cadetti e Giovani, la Scherma mondiale riparte ...

Scherma - GP FIE Seul 2019 : scelti gli azzurri della sciabola. In pedana dodici uomini e dieci donne - assente Arianna Errigo : Nel weekend a Seul, in Corea del Sud, si terrà il GP FIE di sciabola: inizia il periodo di qualificazione che andrà a comporre il ranking olimpico fino al 31 marzo del prossimo anno. In terra sudcoreana si svolgeranno soltanto le gare individuali, nelle quali saranno impegnati ventidue azzurri, dei quali dodici uomini e dieci donne. assente nell’elenco Arianna Errigo. Al maschile vedremo all’opera Aldo Montano, Luca Curatoli, Gigi ...

Scherma - la FederScherma nega a Arianna Errigo la trasferta di Seul! Non parteciperà alla Coppa del Mondo di sciabola : Prosegue il braccio di ferro tra Arianna Errigo e la Federazione Italiana di Scherma. L’azzurra vuole partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel fioretto e nella sciabola, il suo sogno è quello di gareggiare ai Giochi in entrambe le armi ma la FIS non si trova d’accordo su questo punto e sta facendo di tutto per impedire alla monzese di essere protagonista con la sciabola. Nel weekend, infatti, incomincerà la Coppa del Mondo con il ...

Scherma - Arianna Errigo : “Sogno di andare alle Olimpiadi di Tokyo nel fioretto e nella sciabola” : Arianna Errigo non molla la presa e continua ad inseguire il sogno olimpico in due armi, ovvero fioretto e sciabola: l’azzurra, da ieri in ritiro con la Nazionale di fioretto, continua ad essere ai ferri corti con la Federazione, che è contraria alla sua volontà di tentare la qualificazione alle Olimpiadi in entrambe le specialità. Ecco le parole di Arianna Errigo apparse su Facebook: “Il mio sogno è quello di difendere i colori ...