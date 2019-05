Megan Fox | che non sapeva cosa fosse Beverly Hills 90210 prima di sposare Brian Austin

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019)Fox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliFox, al parco con i figliSono mesi di fervente attesa per i fan di. Il 7 agosto, infatti, andrà in onda l’agognata reunion degli inquilini del civico più cool degli anni ’90. Ma, per questioni anagrafiche, c’è anche chi non associa alcun ricordo a quel titolo cult. Ad esempioFox, che quando ha incontratoGreen, suo futuro sposo, non era a conoscenza del ruolo di David Silver che lui aveva interpretato nella celebre serie tv. «Quando mi ha visto lavolta ha notato solo la ...

zazoomnews : Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210: “La sua è una grave mancanza” -… - zazoomnews : Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210: “La sua è una grave mancanza” -… - zazoomblog : Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210: “La sua è una grave mancanza” -… -