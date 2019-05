Gf | i concorrenti escono dalla Casa per votare

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Anna Rossi In occasioni delle elezioni, idel Gf uscirannoper un massimo di dodici ore Domenica 26 maggio si vota per le elezioni europee e amministrative. Per questo anche idel Gf saranno chiamati alle urne. E per l'occasione uscirannopiù spiata d'Italia. La produzione, infatti, ha fatto sapere che iche decideranno di esercitare il diritto al voto avranno la possibilità di uscire per dare la loro preferenza. Era già successo in altre edizioni del Gf e succederà anche in occasione del Gf Nip 16. La nota diffusaproduzione parla chiaro: "I ragazzi potranno usciredi Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone". Ma non solo. Ihanno anche a disposizione nellai programmi ...

