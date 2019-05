Gazzetta | “Il sì di Sarri alla Juve non è in discussione Incontro a Londra con Paratici”

Gazzetta rivela : “Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti fino a Dimaro”. Il motivo : Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti. La Gazzetta dello Sport spiega il motivo: Il Napoli vince contro la Spal bissando il successo ottenuto domenica scorso contro il Cagliari, al fotofinish. Ancora una volta gli azzurri confermano quella che quest’ anno ha rappresentato una vera e propria costante: le reti messe a segno negli ultimi 15 minuti di gioco. Periodo nel quale gli azzurri non hanno rivali in quanto a ...

Gazzetta : “Il Liverpool non guarda in faccia nessuno. Il Barça deve reinventarsi” : Nessun’altra squadra, se non il Liverpool, avrebbe potuto portare a termine un’impresa come quella della rimonta sul Barcellona, non nel modo in cui lo ha fatto ieri. Il commento di Alessandro de Calò sulla Gazzetta dello Sport è tutto da leggere. “Il Liverpool è così, non guarda in faccia nessuno: il vecchio Milan se lo ricorda bene. Anfield, poi, ha una mistica che attraversa la storia senza perdere un pelo della sua potenza. ...

Garlando sulla Gazzetta : “Il nervosismo di Allegri è la consapevolezza che CR7 non basta” : Quelle tra Allegri e Adani su Sky? Solo carezze. Le definisce così Garlando, sulla Gazzetta dello Sport. E ricorda una lite molto più violenta, quella tra due giganti del giornalismo sportivo, il lombardo Gianni Brera e il napoletano Gino Palumbo, in tribuna stampa, a Brescia. Palumbo accolse Brera dandogli un ceffone. Quello, da buon ex pugile, gli rispose con un diretto all’occhio. Fu ko, senza esclusione di sangue. “Brera ...

Gazzetta : “Il migliore è stato Karnezis - e questo spiega tante cose” : La Gazzetta così commenta il match tra Napoli e Genoa finito 1-1. Gli az­zurri sono concentrati solo sul­ la finalizzazione e appaiono poco attenti alla fase difensiva, con diversi errori in uscita. E cosi` il vecchio Goran, sempre apprezzato come ex anche da queste parti, si presenta solo davanti a Karnezis – eccellen­te la sua prestazione, dopo ol­tre 4 mesi di panca – che riesce a evitare il peggio e il greco e` ancora bravo ad ...