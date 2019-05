Facce e smorfie dietro ai politici A Piazzapulita il pubblico non fa da comparsa

blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Dimenticatevi per una volta ilinespressivo, scordatevi i sorrisi impostati e gli sguardi il più delle volte persi nel vuoto. Al’opposizione al governo siede alle spalle degli ospiti e si fa strada conche sono tutte un programma.Da Formigli c’è Roberto Maroni, chiamato a prendere le difese di Matteo Salvini in fatto di politiche migratorie e questione sicurezza. L’ex ministro battaglia, tiene botta agli interlocutori, ma non immagina che un altro “avversario”- una signora di mezza età con capelli rosso fuoco - fa capolino ogni tantodi lui.ai. Ailnon fa dapubblicato su TVBlog.it 24 maggio 2019 11:38.

