Fabio De Luigi | Non andai da Costanzo e fu la mia fortuna

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Gianni Nencini Intervistato da I Lunatici di Rai Radio 2,Derivela che la suafu non andare al MaurizioShow: "Così ho potuto fare la gavetta" Ospite del programma I Lunatici di Rai Radio 2,Deha raccontato degli inizi della sua carriera e del periodo della sua gavetta. L’attore e comico ha spiegato come ha mosso i suoi primi passi: “La prima grande occasione della mia vita è capitata per curiosità: mi sono iscritto ad un concorso per comici, molti anni fa, e non so perché mi hanno preso. Ed eccoci qui”. “Ancora non si sono accorti di aver sbagliato forse”, aggiunge ironico.Deha detto la sua anche sullo stato attuale della comicità in Italia: “Il successo di Zelig ha dato la stura a tanti altri programmi di quel genere. C’è stato forse un abuso di programmi comici che ha portato ad andare a cercare continuamente ...

fabio_tiberia : RT @C_Randieri: M5S_Senato '+++ MANCA POCO +++ Ci vediamo stasera in Piazza della Bocca della Verità a Roma per la chiusura della campagna… - fabio_tiberia : RT @soniabetz1: Luigi Di Maio 3 h · ?? Stasera sarò ospite su La7 alle ore 20.30 e alle ore 22.00 Ci vediamo anche in Piazza della Bocca de… - Fabio_Galletti : @Diesira3 @Miti_Vigliero @CarloCalenda Sono andato a guardare: non confina, ma il Reno è navigabile. E risulta che… -