Cosa sappiamo dell’impatto ambientale degli assorbenti

Il piano B di Huawei è reale - ecco Cosa sappiamo sul sistema operativo che sarà pronto entro l’autunno : La situazione che si è venuta a creare con le restrizioni commerciali imposte a Huawei dalla Casa Bianca sta obbligando l’azienda cinese a far diventare operativo un “piano B” che fino a qualche mese fa era solo una remota ipotesi. Mettendo da parte ipotetici accordi con Google per aggirare il decreto esecutivo (tutti da definire, sempre che sia possibile farli), e assodato che i servizi di Google erogati sugli smartphone già ...

«Tenet» : Cosa sappiamo dell’ultimo film di Christopher Nolan (con Robert Pattinson) : Robert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert Pattinson a Cannes 2017 per Good TimeRobert ...

«Orange is the new black 7» : Cosa sappiamo del gran finale : Game of Thrones (2011 – 2019)The Big Bang Theory (2006 - 2019)Homeland (2012 – 2019)Veep (2012 – 2019)Mr. Robot (2015 - 2019)Jane The Virgin (2014 – 2019)iZombie (2015 – 2019)Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 – 2019)Transparent (2014 – 2019)Gotham (2014 – 2019)Una Serie di Sfortunati Eventi (2017 – 2019)Il video diffuso da Netflix è un canto corale di You’ve got time. Vestita ciascuna dei propri abiti di scena, le attrici di Orange is the new ...

Christopher Nolan. Cosa sappiamo del nuovo film - «Tenet» : Dopo tanti mesi e altrettanti rumors, finalmente sono arrivate le prime informazioni sul nuovo film di Christopher Nolan. Stando a quanto riporta Variety, il lungometraggio del regista nominato all’Oscar per Dunkirk si intitolerà Tenet. Come era già stato reso noto dallo stesso Nolan, che è anche autore dello script, Tenet viene descritto come «un epico film action incentrato su una storia di spionaggio ...

Game of Thrones - Cosa sappiamo delle serie spin-off : La serie Game of Thrones è appena giunta al suo epilogo con l’ultimo episodio dell’ottava stagione, che ha infranto ogni record di ascolti sull’americana Hbo. Ovvio che questo universo che ha avuto un enorme impatto sull’immaginario televisivo negli ultimi dieci anni non possa tramontare definitivamente. Lo stesso George RR Martin, commentando il finale sul suo blog, ha dichiarato: “In qualità di produttore ho ...

Cosa sappiamo del possibile caso mortale di mucca pazza a Ravenna : Sarebbe stato il morbo della mucca pazza a uccidere la donna di 59, morta a Ravenna il 5 maggio scorso. Per avere la conferma bisognerà attendere l'esito dell'autopsia eseguita lunedì all'obitorio dell'ospedale 'Bellaria' di Bologna. Intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati una quarantina di persone fra medici e infermieri che avrebbero scambiato la malattia per una polmonite. La donna, riporta il sito Fanpage, era in cura ...

Grey's Anatomy - la Vernoff sulla scomparsa di Jackson : 'Non sappiamo Cosa succederà' : Dopo il tanto atteso finale di Grey's Anatomy 15, molti sono gli interrogativi che 'tormenteranno' i fan del Medical-Drama almeno fino a settembre. Le numerose storyline affrontate nel corso della 15x25 non hanno infatti avuto un epilogo certo e le sorti di molti protagonisti rimangono al momento contraddistinte dal mistero. Proprio in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio, Krista Vernoff ha rilasciato un'interessante intervista a ...

Le misteriose larve marine che non sappiamo ancora in Cosa si trasformeranno : (foto: Michael Boyle) A largo di Panama sono appena state osservate microscopiche larve marine davvero molto speciali. Tanto che potrebbero essere totalmente nuove per il mondo della biologia. A riferirlo su Invertebrate Biology sono stati i ricercatori della Smithsonian Tropical Research Institute, secondo cui la sfida principale è proprio quella di determinare a quale specie possano appartenere . Molto spesso, infatti, gli stadi larvali non ...

Ferrari - Cosa sappiamo della supercar ibrida e perché i puristi possono dormire tranquilli : La nuova Ferrari ibrida potrebbe vantare una potenza massima vicina agli 800 CV Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari, ha confermato ufficialmente che la Casa di Maranello presenterà una supercar ibrida entro la fine del mese. Se non si prende in considerazione LaFerrari prodotta in pochissimi esemplari, l’atteso inedito modello sarà la prima vettura dotata di tecnologa ibrida della Casa di Maranello. della Ferrari ibrida ...

Royal baby - dal totonome alla successione : Cosa sappiamo sul figlio di Meghan e Harry : ... Misha Nonoo e Jessica Mulroney , quest'ultima è la 'wedding planner' al matrimonio di maggio, madre di tre ragazzini, nuora dell'ex premier canadese, Brian Mulroney,; l'ex Miss Mondo e stretta amica ...

Royal baby - dal nome alla successione : Cosa sappiamo sul figlio di Meghan e Harry : ... Misha Nonoo e Jessica Mulroney , quest'ultima è la 'wedding planner' al matrimonio di maggio, madre di tre ragazzini, nuora dell'ex premier canadese, Brian Mulroney,; l'ex Miss Mondo e stretta amica ...

Cosa sappiamo sul presunto sequestro di nove pescherecci nelle acque libiche : Prima il tweet del ministero, poi il dietrofront. Sul presunto tentato sequestro di nove pescherecci a ridosso delle coste libiche è calato il silenzio. La vicenda ha preso una piega tutta politica, tra accuse di fake news e fonti del ministero dell'Interno che hanno preso di mira il ministro Elisabetta Trenta. Il corto circuito ha inasprito i toni e la questione sembra rimasta irrisolta. Ma Cosa è realmente accaduto nel Mediterraneo, nella ...

Ora sappiamo Cosa è successo alla mano di Leonardo da Vinci : (foto: Hilda Weges via Getty Images. Il monumento a Leonardo da Vinci in piazza della Scala a Milano). Artista, inventore, ingegnere, scienziato, Leonardo da Vinci è un’icona universale del sapere, del genio scientifico e della creatività. Com’è ormai noto, il 2 maggio 2019 ricorre il 500esimo anniversario della sua scomparsa. In questa occasione più di uno studio di riviste prestigiose ha approfondito il lavoro di Leonardo, ...

Transamazonica - l’estrazione dell’oro avvelena con il mercurio i fiumi : “Cosa sappiamo quando compriamo un gioiello?” : Nell’episodio precedente, Reza e Pip hanno partecipato a una caccia notturna per catturare un caimano a Humaità, ma si tratta di una caccia sostenibile? Secondo Marcus, che ha condotto la caccia, sì: “Facciamo delle ricerche, controlliamo il numero di esemplari, la struttura e il sesso e in base a queste informazioni stabiliamo la quota di caccia annuale”, spiega l’uomo. Intanto, il caimano catturato per raccogliere i dati, viene ...