Allenatore Juventus | la rivelazione di Barzagli | “ieri Paratici…”

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Allenatore Juventus - il consiglio di Sundas : “Agnelli - richiama Allegri” : Come già fatto sapere nei giorni scorsi, il procuratore Alessio Sundas continua a rimanere della stessa idea, quella secondo cui la Juventus abbia commesso un errore nel mandare via Massimiliano Allegri. E ne commetterebbe un altro, sempre a suo parere, qualora dovesse arrivare Guardiola. Eccone spiegate le motivazioni. “Secondo me Agnelli dovrebbe ripensarci e incontrare Allegri cercando di recuperare il rapporto con lui -commenta ...

Allenatore Juventus - Alberto Galassi (CdA Manchester City) blinda Guardiola : “Voce priva di fondamento” : Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere ...

Allenatore Juventus - i tifosi puntano su Guardiola : le quote di Planetwin365 : Continuano a rimbalzare rumors e dichiarazioni più o meno attendibili su chi sarà a guidare la Vecchia Signora nella prossima stagione. Mentre la stampa nazionale e internazionale riporta le cronache di un possibile avvicendamento di Maurizio Sarri, i bookmakers sono impegnati nel walzer delle quote sui favoriti, ma è dal pubblico e dai tifosi che è arrivata la risposta più forte: Pep Guardiola. Per alcuni una certezza, per altri un sogno, ...

Nuovo Allenatore Juventus - Moggi ha le idee chiarissime : Nuovo allenatore Juventus – Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera. L’ex Dirigente bianconero ha un preferito per il post-Allegri, e non nasconde la sua opinione. Su Higuain: “In questa squadra un buon ritorno sarebbe quello di Higuain. Per quanto riguarda Pogba, è costato 110 milioni: la Juve ha la forza di ricomprare […] More

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà nuovo Allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Allenatore Juventus - salgono le quotazioni di Klopp : ulteriori conferme sulle indiscrezioni di CalcioWeb : Allenatore Juventus – Cresce sempre di più l’attesa per conoscere il nuovo Allenatore della Juventus, dopo l’addio con Massimiliano Allegri il club bianconero si è messo subito alla ricerca del nuovo tecnico, la dirigenza ha le idee chiare come dichiarato sia da Nedved che dallo stesso Agnelli o Paratici. Perchè la Juventus non ha ancora annunciato l’Allenatore per la prossima stagione? Semplice, perchè il futuro ...

Juventus - l’Agi : “Il nuovo Allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus : firma il 4 giugno - quanto guadagna : Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni ...

La rassegna stampa di giovedì 23 maggio – Il calciomercato e l’Allenatore della Juventus in primo piano [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Nuovo Allenatore Juventus - parla il cugino di Pochettino : “tutta la famiglia lo spinge in bianconero - si è incontrato con Paratici” : Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Totteham, ha rivelato dei particolari retroscena riguardanti un possibile arrivo in bianconero del coach degli Spurs Venerdì scorso, la Juventus ha annunciato al mondo intero la separazione con Massimiliano Allegri. La società bianconera e l’allenatore toscano prenderanno strade diverse dopo Sampdoria-Juventus, chiudendo dunque un cliclo straordinario e vincente. La domanda adesso ...

Sarri futuro Allenatore della Juventus? Parla il tecnico napoletano : “ecco cosa dico sul mio futuro” : Maurizio Sarri e la possibilità di tornare in Italia: le parole del tecnico del Chelsea nel media day in vista della finale di Europa League “Il mio futuro? Ora devo pensare solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e sono felice di rimanere in Premier League. In questo momento non ho contatti con altri club, ma dopo la finale devo Parlare con il Chelsea perché voglio sapere se sono contenti e ...

Allenatore Juventus - 10 indizi che fanno sognare Jürgen Klopp sulla panchina bianconera : Allenatore Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con il tecnico Massimiliano Allegri, termina un ciclo importante ma adesso dovrebbe aprirsene un altro e che si preannuncia ancora più vincente. Sì perchè la Juventus ha intenzione di regalarsi un Allenatore top, il migliore al momento in circolazione e che porta un nome ed un cognome: Jurgen Klopp. ...

Allenatore Juventus - arrivano conferme su Klopp : il club bianconero può pagare la clausola! : Spuntano conferme sulla pista Klopp come nuovo Allenatore della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb il manager tedesco potrebbe sedere presto sulla panchina bianconera. Un ulteriore indizio è la clausola rescissoria di Jurgen Klopp al Liverpool. L’Allenatore dei Reds, sotto contratto fino al 2022, si potrebbe liberare per 36 milioni di euro. La Juventus avrà ancora un paio di settimane per riflettere ma la ...