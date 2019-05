Allenatore Juventus | Gigi Maifredi fiume in piena | “Se arriva Sarri prevedo grandi

Allenatore Juventus - Cristiano Ronaldo spinge per Mourinho : Secondo gli inglesi di “Sky Sports News“, Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato l’arrivo di José Mourinho, già suo Allenatore al Real Madrid, ma lo Special One non rientrerebbe nei parametri economici fissati dalla società bianconera. Ronaldo sarebbe stato pronto a mettere da parte le divergenze avute in passato con Mourinho col quale, dopo gli attriti di Madrid, il rapporto sarebbe tornato buono. Trova ulteriori ...

Chiellini show : il nuovo Allenatore della Juventus - il “dispiacere” provocato da Conte e su Pogba… : Giorgio Chiellini ha parlato della sua Juventus in queste calde ore che precedono l’annuncio di quello che sarà il nuovo allenatore Giorgio Chiellini è convinto, alla Juventus arriverà un grande allenatore. Il calciatore bianconero ne ha parlato quest’oggi a Tuttosport, dimostrando di fremere per conoscere il nuovo profilo che siederà sulla panchina juventina dopo l’addio di Massimiliano Allegri: “Sono serenissimo, ...

Allenatore Juventus - l’annuncio di Chiellini : “arriva un grande tecnico” : Allenatore Juventus – La Juventus si prepara per l’ultima giornata, stagione ottima in chiave campionato, meno in Champions League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro e la prima mossa sarà quella di mettere nero su bianco per il sostituto di Allegri, importante annuncio di Giorgio Chiellini in un’intervista a ‘TuttoSport’: “Allegri ha lasciato al momento giusto? Penso di sì, va via ...

Allenatore Juventus - la rivelazione di Barzagli : “ieri Paratici…” : IL RITIRO DI Barzagli – Sono giorni particolari in casa Juventus, il difensore Andrea Barzagli ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo una carriera che ha regalato grosse emozioni. Adesso è il momento di pensare al futuro, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ dove vengono affrontati vari argomenti. «È stata un’emozione forte. Avevo vissuto una settimana molto tranquilla, perché mi sentivo sereno. Secondo me ...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Allenatore Juventus - il consiglio di Sundas : “Agnelli - richiama Allegri” : Come già fatto sapere nei giorni scorsi, il procuratore Alessio Sundas continua a rimanere della stessa idea, quella secondo cui la Juventus abbia commesso un errore nel mandare via Massimiliano Allegri. E ne commetterebbe un altro, sempre a suo parere, qualora dovesse arrivare Guardiola. Eccone spiegate le motivazioni. “Secondo me Agnelli dovrebbe ripensarci e incontrare Allegri cercando di recuperare il rapporto con lui -commenta ...

Allenatore Juventus - Alberto Galassi (CdA Manchester City) blinda Guardiola : “Voce priva di fondamento” : Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere ...

Allenatore Juventus - i tifosi puntano su Guardiola : le quote di Planetwin365 : Continuano a rimbalzare rumors e dichiarazioni più o meno attendibili su chi sarà a guidare la Vecchia Signora nella prossima stagione. Mentre la stampa nazionale e internazionale riporta le cronache di un possibile avvicendamento di Maurizio Sarri, i bookmakers sono impegnati nel walzer delle quote sui favoriti, ma è dal pubblico e dai tifosi che è arrivata la risposta più forte: Pep Guardiola. Per alcuni una certezza, per altri un sogno, ...

Nuovo Allenatore Juventus - Moggi ha le idee chiarissime : Nuovo allenatore Juventus – Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera. L’ex Dirigente bianconero ha un preferito per il post-Allegri, e non nasconde la sua opinione. Su Higuain: “In questa squadra un buon ritorno sarebbe quello di Higuain. Per quanto riguarda Pogba, è costato 110 milioni: la Juve ha la forza di ricomprare […] More

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà nuovo Allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Allenatore Juventus - salgono le quotazioni di Klopp : ulteriori conferme sulle indiscrezioni di CalcioWeb : Allenatore Juventus – Cresce sempre di più l’attesa per conoscere il nuovo Allenatore della Juventus, dopo l’addio con Massimiliano Allegri il club bianconero si è messo subito alla ricerca del nuovo tecnico, la dirigenza ha le idee chiare come dichiarato sia da Nedved che dallo stesso Agnelli o Paratici. Perchè la Juventus non ha ancora annunciato l’Allenatore per la prossima stagione? Semplice, perchè il futuro ...

Juventus - l’Agi : “Il nuovo Allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus : firma il 4 giugno - quanto guadagna : Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni ...

