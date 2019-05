Zeman | “Mi aspettavo di più dal Napoli di Ancelotti | ma c’è un’attenuante Juve? Con CR7

forzazzurri

(Di giovedì 23 maggio 2019)suldie non solo. Il boemo parla anche dellaalla Gazzetta dello Sport: Zdeněkè stato anche allenatore del, nel 2000, anno della risalita in Seria A. Esperienza terminata qualche partita dopo, con l’ esonero e la relativa sostituzione. Al suo posto arrivò Emiliano Mondonico, recentemente scomparso. Il tecnico boemo è anche l’ autore dell’ esplosione di Lorenzo Insigne, quando lo ha avuto come attaccante prima a Foggia e poi a Pescara. Ma Zdeněkviene ricordato anche per la sua battaglia contro lantus, quando a metà degli anni 90 fece scoppiare lo scandalo doping con alcune dichiarazioni che accesero i riflettori sulla vicenda. Da alloraha ribadito più volte il concetto accusando i bianconeri per quel periodo in cui, a suo dire, “entravano in farmacia”.parla in un’i ntervista ...

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?????? #Zeman: 'Sono 8 anni che il campionato finisce prima di cominciare. #Cr7? #Quagliarella ha fatto meglio. Dal #Napoli… - cn1926it : #Zeman: 'Mi aspettavo di più dal #Napoli di #Ancelotti' - SiamoPartenopei : Zeman: 'Mi aspettavo di più da Ancelotti ma aprire un nuovo ciclo non è facile' -