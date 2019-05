Pirata investe 19enne incinta sulle strisce | la ragazza partorisce | la bimba è grave

Auto Pirata investe una 19enne incinta! La giovane partorisce - ma la piccola Sofia è grave : La giovane di 19 anni era all’ottavo mese di gravidanza quando una macchina pirata l'ha investita. La bimba è nata con un parto cesareo e ora si trova in condizioni piuttosto gravi. E' successo a Orbassano, Torino. La giovane, ora, si trova all’ospedale Cto, dove è atterrata con l’elisoccorso del 118. I medici si sono preoccupati fin da subito delle condizioni del feto per questo hanno deciso per il cesareo d'urgenza. Le condizioni della ...