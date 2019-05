Lega 49 Milioni | arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di Salvini

Lega - Renzi contro Salvini : “I 49 milioni sono serviti per pagare la sua scandalosa propaganda. Ministro - querelami” : Alla prima assemblea dei ‘Millennials’ aperta da Matteo Renzi c’è anche il ragazzo che ha Salerno, con la scusa di un selfie, chiese a Matteo Salvini dei 49 milioni della Lega. “Secondo me li ha lui” si è lasciato sfuggire il senato dem, riferendosi al Ministro dell’Interno. “Ho detto che una parte di quei soldi è andata a finanzaire il mostro che lui chiama ‘la bestia’. Ma il leader ...

Pressing Lega su Dl Sicurezza. Muro M5s : “Ora non passa”. Arriva fondo da 2 milioni per rimpatri : Braccio di ferro in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, tra Lega e Movimento 5 stelle. Il provvedimento caro a Matteo Salvini figura all'ordine del giorno della riunione del pre Consiglio, in programma domani mattina, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il decreto avrebbe quindi passato il vaglio del Dipartimento affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio, viene riferito, e dovrebbe essere ...

Missione nello spazio - la corsa contro il tempo degli amici della Lega per ottenere 18 milioni : Le pressioni all'Asi e a Palazzo Chigi di un'azienda vicina al Carroccio. Il ruolo del subcomissario voluto da Giorgetti. E l'ombra dell'ex presidente nei guai con la giustizia

Un altro ragazzo beffa Matteo Salvini con un selfie : “Dove sono i 49 milioni della Lega?” : Ennesima beffa per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che, con la scusa di un selfie, è stato ripreso da un giovane attivista del Partito Democratico a Salerno che gli ha chiesto: "Dove sono i 49 milioni?". La risposta ironica e diretta del numero uno della Lega è arrivata subito: "Ce li hai tu".

Europee 2019 - quasi 9 milioni di italiani indecisi. Lega e Pd in pole position per conquistarli : All'interno del tradizionale partito del non voto - che dalla Seconda Repubblica in poi ha spesso deciso l'esito delle elezioni nazionali - c'è una 'corrente' che si candida a essere determinante ...

Europee 2019 - quasi 9 milioni di italiani indecisi. Lega e Pd in pole position per conquistarli : All’interno del tradizionale partito del non voto c’è una “corrente” che si candida a essere determinante alle prossime Europee: è quella di coloro che, seppure intenzionati a recarsi alle urne il prossimo 26 maggio, non hanno ancora stabilito per chi votare. Una fetta di elettorato tutt’altro che piccola visto che l’ultima rilevazione dell’Istituto Noto Sondaggi la dà al 17%...

Pace fiscale : 1.3 milioni di domande - la Lega vuole riaprire i termini : Ultimo giorno utile per avanzare la domanda per la 'Pace fiscale, 'rottamazione-ter' o saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti più in difficoltà. Al momento si contano già, secondo quanto ...

Carlos Ghosn - ex presidente e amministratore deLegato del gruppo Renault-Nissan - potrà uscire dal carcere pagando una cauzione di 4 milioni di euro : Un tribunale di Tokyo ha stabilito a 500 milioni di yen, pari a circa 4 milioni di euro, la cauzione che dovrà pagare Carlos Ghosn per uscire dal carcere. In Giappone, Ghosn, ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault,

MeLegatti vola con le colombe : per Pasqua sfornate 1 - 8 milioni : Milano, 23 apr., askanews, - volano nel cielo di San Giovanni Lupatoto le colombe giganti della campagna #Vivoliamobene di Melegatti. Una sorta di metafora per questa azienda che un anno fa era stata ...

Trasporto locale - Regioni e sindacati contro tagli da 300 milioni. Toninelli : 'Non ci sono'. Ma Lega e M5s confermano : ... come richiesto dallo stesso Ministro Toninelli al colLega all'Economia Giovanni Tria , sono stati conteggiati, e dunque di fatto sbloccati, i 300 milioni di euro accantonati dalla legge di Bilancio ...

Trasporto locale - Regioni e sindacati contro tagli da 300 milioni. Toninelli : ‘Non ci sono’. Ma Lega e M5s confermano : Da un lato la protesta delle Regioni, secondo cui il taglio da 300 milioni al Trasporto pubblico locale previsto dalla clausola sulla spesa inserita nella legge di Bilancio fermerà i mezzi pubblici a partire da dicembre, e dei sindacati che annunciano mobilitazioni. Dall’altro il ministero dei Trasporti guidato da Danilo Toninelli che smentisce gli allarmi facendo sapere di aver già firmato il decreto interministeriale per ripartire tra le ...

Casinò - la Lega Vda : '133 milioni alla Regione? Dato fuorviante' Aosta - Un dato - scrive la Lega Vda che "non vuol dire assolutamente nulla ... : 'Affermare che questa società ha generato, dal 2012 al 2018, circa 113 milioni di euro di utili è fuorviante e non vuol dire assolutamente nulla se non si considera che sono stati utilizzati circa 140 ...

Caccia ai 49 milioni della Lega - un'intercettazione inguaia il manager dei misteri : La tesi dell'accusa è infatti che non tutto il cash incassato illecitamente sia stato speso 'per attività politica', come sostiene Matteo Salvini; ma che una parte sia finita all'estero, Lussemburgo ...

Progetti di Legalità - 150 milioni al Sud : fondi a Sicilia e Calabria. Salvini il 25 aprile sull'Isola : ... commissario della Lega in Sicilia, a margine della presentazione, in mattinata, nella sede della Lega Salvini Premier di Palermo, della prima scuola di formazione politica della Lega in Sicilia, che ...