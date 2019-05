In Canada hanno trovato un modo per conservare i vaccini anche ad alte temperature ed è

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) (foto: Alex Wong/Getty Images) Con un poco di zucchero il vaccino non si corrompe più. Grazie a una soluzione zuccherina di pullulan e trealosio gli ingegneri chimici della McMaster University di Hamilton (Ontario,creato deiche conservano la propria efficaciadopo mesi passati a 40°C. Una possibile soluzione a uno dei grandi problemi nella distribuzione dei, specialmente nei Paesi in via di sviluppo: le preziose fiale, infatti, devono in genere essere mantenute a 2-8°C all’interno di refrigeratori fino al loro utilizzo. E non sempre si riesce a mantenere questa catena del freddo, a spese (non solo economiche) della popolazione. L’idea, spiegano i ricercatori, è arrivata inaspettata mentre uno degli autori della ricerca faceva la spesa, perché gli zuccheri vengono comunemente utilizzati per proteggere le molecole dalla disidratazione. ...

