Clienti TIM | ecco i nuovi regali disponibili con TIM Party

Che botta - per i Clienti TIM : nuove rimodulazioni aumentano il costo delle offerte di 2 euro : TIM sta contattando alcuni suoi clienti per informarli di una nuova modifica contrattuale riguardante la loro offerta. Si tratta, in sostanza, di una nuova rimodulazione, che aumenta il costo mensile di alcune offerte. L'articolo Che botta, per i clienti TIM: nuove rimodulazioni aumentano il costo delle offerte di 2 euro proviene da TuttoAndroid.

TIM Infinity Unlimited D - con tutto illimitato - è arrivata per i Clienti TIM : TIM Infinity Unlimited D, di cui vi abbiamo fornito le prime informazioni un paio di settimane fa, è effettivamente arrivata e viene proposta, come previsto, ad alcuni clienti TIM selezionati. L'articolo TIM Infinity Unlimited D, con tutto illimitato, è arrivata per i clienti TIM proviene da tuttoAndroid.

TIM offre ai suoi Clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate : TIM offre ai suoi clienti l'acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate. Approfitterete della ghiotta occasione? L'articolo TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate proviene da TuttoAndroid.

Nessuna anomalia nella ricarica TIM da 5 euro con soli 4 euro di credito : chiarimenti per i Clienti : A più di qualche utente sarà capitato di effettuare una ricarica TIM da 5 euro sul sito dell'operatore mobile ma, alla fine della fiera, ritrovarsi solo 4 euro di credito abbinato alla propria SIM. Proprio per questo motivo, più di qualche cliente avrà di certo ipotizzato ad un errore di natura tecnica e volendo pensare male, anche a qualche turbata del vettore. Nulla di tutto questo, c'è una spiegazione logica a quanto avviene da un po' di ...

Servizio Clienti troppo lento a rispondere - TIM multata dall’AGCOM : Il Servizio clienti TIM è troppo lento a rispondere alle chiamate secondo l'AGCOM: l'Autorità ha deciso di multare l'operatore, tenendo comunque conto di alcune "attenuanti". L'articolo Servizio clienti troppo lento a rispondere, TIM multata dall’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

TIM propone ai suoi Clienti alcune opzioni per aggiungere SMS - minuti e GB di internet : TIM propone ai suoi clienti una serie di opzioni per aggiungere SMS, minuti e GB di internet: tra queste l'interessante offerta TIM Infinity Unlimited D! L'articolo TIM propone ai suoi clienti alcune opzioni per aggiungere SMS, minuti e GB di internet proviene da TuttoAndroid.

Variazione prezzo servizio Chi è di TIM : quanto pagano nuovi e già Clienti : Molti clienti non riescono a rinunciare al servizio a pagamento 'Chi è' di TIM, che consente di identificare il numero del chiamante, appositamente visualizzato a display all'arrivo della telefonata. Alcuni altri gestori di rete fissa includono l'opzione al costo generale del canone mensile, non prevedendo spese extra per il suo utilizzo. Non è il caso di TIM che ha spesso e volentieri, salvo particolari promozioni, fatto pagare il servizio in ...

Ecco le offerte di TIM ai suoi Clienti selezionati per il mese di aprile : Anche ad aprile alcuni già clienti TIM selezionati dall'operatore potranno ricevere un SMS con il quale vengono invitati ad attivare alcune speciali offerte L'articolo Ecco le offerte di TIM ai suoi clienti selezionati per il mese di aprile proviene da TuttoAndroid.

TIM Young Senza Limiti 30 New offerta ad alcuni Clienti con attivazione gratuita : Da lunedì 1 aprile 2019 TIM dovrebbe invitare alcuni suoi già clienti Under 30 ad attivare l'offerta TIM Young Senza Limiti 30 New Senza costi di attivazione L'articolo TIM Young Senza Limiti 30 New offerta ad alcuni clienti con attivazione gratuita proviene da TuttoAndroid.

Clienti TIM su rete fissa? Huawei P30 e P30 Pro a prezzi speciali apposta per voi : I nuovissimi smartphone Huawei P30 e P30 Pro sono offerti a un prezzo speciale ai Clienti TIM di linea fissa, con pagamento rateale senza interessi. L'articolo Clienti TIM su rete fissa? Huawei P30 e P30 Pro a prezzi speciali apposta per voi proviene da TuttoAndroid.