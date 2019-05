Asia Argento | lo sfogo tra birra e sigaretta | Che vita di m

Asia Argento e Matthew Skiba stanno insieme? : L’attrice Asia Argento e il frontman dei Blink 182 Matt Skiba hanno trascorso alcuni giorni insieme a Roma, pubblicando sui social alcune fotografie che fanno pensare che tra i due ci sia una relazione. Le foto, che entrambi da tempo pubblicano sui rispettivi account social, sembrano non lasciano dubbi. Per il momento i due sono molto vicini e non lo nascondo, pubblicando frequentemente post che li ritraggono assieme : ...

Asia Argento potrebbe avere un nuovo flirt con Matt Skiba - voce dei Blink 182 : Sembrano sempre più vicini Asia Argento e Matt Skiba. Dalla prima foto pubblicata insieme a dicembre dello scorso anno, i due hanno continuato ad aggiornare i loro profili Instagram con immagini che li ritraggono insieme, arricchendo il tutto con commenti che lasciano intendere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. ...Continua a leggere

I migliori film di Asia Argento : Da 'Perdiamoci di vista' a 'La terra dei morti viventi', i migliori film di Asia Argento, una delle attrici italiane più famose nel mondo

Pagelle TV della Settimana (22-28/04/2019). Promosso Il Trono di Spade. Bocciate l'insistenza di Salvini sul paperone Fazio e la 'povera' Asia Argento

Asia Argento : «Ho raccontato i c*zzi miei in TV per mantenere i miei figli. Mi hanno pagato tanto». Ora farà «Realiti» su Rai2 : Asia Argento Le accuse di molestie, i sospetti, le testimonianze e le gogne mediatiche non bastavano. Nei mesi più tormentati per la propria vita privata, Asia Argento ha accettato di sottoporsi ad interviste televisive (tra queste quelle rilasciate a Domenica In, Live – Non è La D’Urso, Non è L’Arena) in cui non si parlava d’altro che delle sue traversie. “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma ...

Asia Argento si prende la sua rivincita : torna in Rai e si confessa : Asia Argento si prende al sua rivincita e torna in tv, dopo il flirt con Corona e l’addio a X Factor in seguito allo scandalo di Jimmy Bennett. L’attrice sembra essersi lasciata alle spalle i dolori di un anno particolarmente difficile: prima le accuse ad Harvey Weinstein, poi il suicidio del fidanzato Anthony Bourdain, le accuse dell’ex bambino prodigio di Hollywood, infine l’addio allo show Sky, la gogna mediatica e il ...

Asia Argento debutta in Rai. «Giletti? Mi hanno pagata tanto» : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...

Asia Argento : "Farò Realiti su Rai2 con Lucci. Vado in tv a raccontare i ca**i miei per soldi" : Asia Argento, in un'intervista rilasciata a Rolling Stone Italia, annuncia che - come si vociferava da qualche tempo - "farò una trasmissione su Rai 2, Realiti, con Enrico Lucci. Inizierà l’8 maggio, un format completamente nuovo, molto buffo, assurdo, una specie di Truman Show". Quale sarà il suo ruolo?Diciamo che dirò la mia. In questo momento riesco solo a fare foto ed essere me stessa. Anche a X Factor dovevo essere semplicemente me ...

Asia Argento : “Vado in tv a raccontare i ca**i miei per mantenere i miei due figli” : L’ultimo anno di Asia Argento è stato decisamente inquieto per l’attrice romana. Dal movimento Me Too alle accuse di Jimmy Bennett, passando per il suicidio del compagno Anthony Bourdain, la relazione con Fabrizio Corona e l’esclusione dalla giuria di X Factor. “Si è spostata l’attenzione dalla creazione, da quello che ho fatto, a una morbosità sul mio privato. Sono diventata un fatto di cronaca per quello che faccio, le ...