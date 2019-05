The Surge 2 | annunciata una beta privata per 50 giocatori

Deck 13 : The Surge 2 porta l’esperienza di gioco al livello successivo : Con The Surge, Deck 13 Interactive è riuscito a portare una ventata di aria fresca nel genere Souls, introducendo meccaniche di gioco inedite ed originali. Con The Surge 2 il team di sviluppo ha intenzione di portare l’esperienza di gioco al livello successivo. The Surge 2 porterà innovazione nella serie Deck 13 ha dichiarato: In The Surge 2 i giocatori si troveranno ad esplorare una metropoli cyberpunk, la quale ...

Deck 13 : The Surge 2 porta l’esperienza di gioco al livello successivo : Con The Surge, Deck 13 Interactive è riuscito a portare una ventata di aria fresca nel genere Souls, introducendo meccaniche di gioco inedite ed originali. Con The Surge 2 il team di sviluppo ha intenzione di portare l’esperienza di gioco al livello successivo. The Surge 2 porterà innovazione nella serie Deck 13 ha dichiarato: In The Surge 2 i giocatori si troveranno ad esplorare una metropoli cyberpunk, la quale ...

Wolfenstein 2 e The Surge arrivano su Xbox Game Pass : Dopo la poco entusiasmante line up di maggio dei Games With Gold, Microsoft sorprende con i nuovi titoli per gli abbonati a Xbox Game Pass.Il catalogo del servizio si è espanso notevolmente negli ultimi mesi, includendo numerose produzioni di assoluto spessore. Un trend che a quanto pare continuerà anche a maggio.Come riporta Xbox Wire, tra le new-entry, quello che spicca di più è sicuramente Wolfenstein 2: The New Colossus, l'ultima ...

Il soulslike sci-fi The Surge 2 in nuove immagini di gioco : Focus Home Interactive e lo sviluppatore Deck13 Interactive hanno pubblicato una serie di immagini di gioco che mostrano The Surge 2, sequel dell'action RPG soulslike pubblicato nel 2017, riporta Gematsu.Sulla pagina di Focus Home Interactive possiamo leggere: "Dopo il successo di The Surge, l'hardcore action RPG pubblicato a maggio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, Focus Home Interactive e Deck13 Interactive sono felici di annunciare il ...

Scopriamo The Surge 2 con nuove immagini di gioco : Focus Home Interactive e lo sviluppatore Deck13 Interactive hanno pubblicato una serie di immagini di gioco ritraenti The Surge 2, sequel dell'aztion RPG pubblicato nel 2017, riporta Gematsu.Sulla pagina di Focus Home Interactive possiamo leggere: "Dopo il successo di The Surge, l'hardcore action RPG pubblicato a maggio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, Focus Home Interactive e Deck13 Interactive sono felici di annunciare il rinnovo della ...

The Surge 2 dovrebbe essere disponibile tra pochi mesi - stando a Focus Home Interactive : Dopo aver annunciato che Vampyr e Call of Cthulhu saranno disponibili su Nintendo Switch, nella giornata di oggi il publisher Focus Home Interactive è stato sotto i riflettori con diversi annunci di interessanti collaborazioni con altri studi.Come riporta Gamingbolt, nella giornata di oggi è stata annunciata (in maniera non ufficiale) un misterioso titolo in collaborazione con gli sviluppatori di Life is Strange, Dontnod Entertainment, senza ...