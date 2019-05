Sostegno Psicologico alla piccola Noemi e alla sua famiglia | “Essere al loro fianco è

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Questa bimba e la suameritano di tornare ad una vita normale, per questo siamo pronti a mettere a disposizione, in maniera assolutamente gratuita, la nostra esperienza e tutto il nostro supporto. Perché le cicatrici più dure a guarire sono quella dell’anima“: Rossella Aurilio, presidente della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), commenta la notizia del netto miglioramento delle condizioni di salute della. La presidentessa sceglie inoltre di mettere a disposizione della bimba e della suaun team di esperti psicoterapeuti per attuare un percorso die cura psicologica. “I vissuti e le conseguenze del trauma – spiega Aurilio – non sono mai solo del singolo individuo, ma coinvolgono l’intera“. Ed è proprio da uno spunto della presidentessa Aurilio che è maturata la disponibilità ...

