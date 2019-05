Si avvicina il raduno di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma | tutte le info utili di

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ildiè alle porte. Come annunciato a qualche settimana dal calendario degli eventi negli stadi, i due artisti si riuniranno aper dare vita a un incontro congiunto con i fan di entrambi, nel quale anticiperanno cos'hanno pensato per i concerti nelle grandi arene dello sport al via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari.L'evento si terrà sabato 15 giugno alla Nuova Fiera di, con inizio alle ore 17 e conclusione per le 20. Sono invitati tutti gli iscritti a fan club die gli aderenti aFan Experience. In occasione delverrà mostrato il palco dello show negli stadi al via da Bari. Si ricorda che, per partecipare, è necessario iscriversi accedendo all'area dedicata presente in4u.com. Il giorno delè invece necessario presentarsi con un proprio documento d'identità valido e con la ...

